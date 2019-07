Harry Styles sẽ thủ vai hoàng tử Eric trong ‘The Little Mermaid’?

Bộ phim The Little Mermaid do Rob Marshall làm đạo diễn. Được biết, đây là tác phẩm live-action dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên, phát hành năm 1989. Hiện tại, phía nhà sản xuất đang trong quá trình tuyển chọn dàn diễn viên. Đáng chú ý, nam chính trong vai hoàng tử Eric được nhà sản xuất lựa chọn chính là chàng ca sĩ Harry Styles . Tuy nhiên, hiện tại chủ hit From the Dinning Table đang trong quá trình đàm phán trước khi chính thức bắt tay hợp tác với đơn vị này, tờ The Hollywood Reporter chia sẻ.

Việc chọn Harry Styles vào vai hoàng tử Eric cho thấy chủ đích của Disney. Hãng này có thể sẽ biến nhân vật Eric trở thành trung tâm của bộ phim với nam chính là một ca sĩ. Trong bản gốc năm 1989, hoàng tử không hề biểu diễn bất kỳ bài hát nào. Do đó, với ngoại hình điển trai cùng giọng hát ngọt ngào, Harry Styles hứa hẹn sẽ là gương mặt gây chú ý khi bộ phim trình làng.

Harry Styles vốn là thành viên trong nhóm nhạc One Direction Ảnh: Reuters

Được biết, nhân vật Eric trong The Little Mermaid là một chàng hoàng tử điển trai, vô tình lọt vào mắt xanh của nàng tiên cá Ariel. Trong một lần tình cờ, Ariel đã cứu hoàng tử khỏi chết đuối. Say đắm vì chàng trai lạ, tiên cá quyết định hiến chiếc đuôi xinh đẹp của mình để đổi lấy đôi chân đi tìm tình yêu đời mình. Phép màu đặc biệt này được thực hiện bởi mụ phù thủy xảo quyệt Ursula.

Harry Styles bắt đầu nổi tiếng khi trở thành thành viên của nhóm nhạc đình đám Anh quốc. Sau khi nhóm tan rã, anh bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng thành công. Ngoài vai trò là ca sĩ, Harry Styles còn lấn sân sang diễn xuất trong tác phẩm Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan . Bộ phim đã xuất sắc mang về doanh thu 526 triệu USD cùng một số giải thưởng Oscar danh giá.

Trước đó, nhà sản xuất bộ phim gây tranh cãi khi công bố nữ ca sĩ Halle Bailey thủ vai Ariel. Làn sóng dư luận dâng cao vì cô gái 19 tuổi này lại là diễn viên da màu trong khi bản gốc nàng tiên cá là người da trắng. Được biết, quyết định đưa người da màu vào siêu phẩm live-action sắp tới của Disney đánh dấu cột mốc quan trọng. Theo tờ The Sun, The Little Mermaid chính là bộ phim thứ 2 sau The Princess and the Frog có nhân vật chính là người da màu trong lịch sử làm phim của Disney kể từ năm 1937 đến 2009.