Cô gái cướp ngân hàng từng giới thiệu là ca sĩ tự do

Như Thanh Niên thông tin, hôm 10.10, tại một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Techcombank (Q.Tân Phú, TP.HCM) xảy ra vụ cướp tài sản. Chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ cướp xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can và tang vật tại một trung tâm thương mại. Theo lời khai của nghi can Phùng Thị Thắng, cô vào TP.HCM lập nghiệp với mong muốn làm giàu. Cô tham gia các chương trình truyền hình thực tế nhưng không thành công. Do nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.