Nữ nghi can cướp ngân hàng từng là thí sinh gameshow truyền hình hài

Chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ cướp khoảng 2,1 tỉ đồng xảy ra tại một phòng giao dịch thuộc Techcombank (Q.Tân Phú), Công an TP.HCM nhanh chóng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP tóm gọn nữ nghi can Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) ở một trung tâm thương mại thuộc Q.Tân Bình (TP.HCM).

Phùng Thị Thắng - nghi can cướp ngân hàng Techcombank lấy 2,1 tỉ từng thi gameshow truyền hình hài

Nữ nghi can Phùng Thị Thắng (ảnh nhỏ) và phòng giao dịch của Techcombank, nơi xảy ra vụ cướp Ảnh: Trần Tiến - Thanh Tuyền

Hơn 2 giờ bắt gọn nữ nghi can cướp ngân hàng

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.10, tại Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Tân Bình (địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú) xảy ra vụ cướp tài sản.

Cụ thể, vào thời điểm trên, nữ nghi can đội nón lưỡi trai, mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đậu đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký - Techcombank, yêu cầu taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong phòng giao dịch, đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của nghi can này. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra khỏi ngân hàng, khóa cửa lại và lên taxi tẩu thoát. Số tiền cướp được khoảng 2,1 tỉ đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP phối hợp Công an Q.Tân Phú, C02 cùng các lực lượng khác nhanh chóng vào cuộc kịp thời.

Hàng chục trinh sát tỏa ra nhiều hướng để tìm theo manh mối, dấu vết của nghi can cướp ngân hàng.

Hành trình truy bắt nữ nghi can cướp ngân hàng Techcombank gây xôn xao dư luận

Nghi can khai nợ nần chồng chất

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi xác định được vị trí của nghi can tại Trung tâm thương mại Aeon Q.Tân Phú, hàng chục trinh sát tỏa ra nhiều hướng để theo dõi.

“Nghi can này đi nhiều nơi trong trung tâm thương mại Aeon, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi mua một vali để cất tiền. Sau đó, Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác ở đường Cộng Hòa. Khoảng 15 giờ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật”, một nguồn tin cho biết.

Theo lời khai của Thắng, vào TP.HCM làm ăn, lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách, Thắng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp nhưng không thành công. Nghi can thừa nhận đang nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.

Đáng chú ý, Thắng từng tham gia một gameshow truyền hình về hài và cũng gây được sự chú ý của ban giám khảo. Thắng được đánh giá là nữ thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh; trên sân khấu, từng tự tin nói: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình, tôi tên là Phùng Thị Thắng”.

Hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nữ nghi can Phùng Thị Thắng để xử lý theo quy định.