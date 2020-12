Cô gái Việt duy nhất vào top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh

Về bảng xếp hạng nữ, người mẫu Israel Yael Shelbia gây bất ngờ khi xếp thứ 1 danh sách. Năm 2018 và 2019, cô lần lượt xếp thứ ba và hai trong danh sách của TC Candler. Năm nay, cô còn đoạt giải Người mẫu của năm do tạp chí At Magazine của Israel bình chọn. Thành viên người Thái Lan của BlackPink - Lisa xuất sắc "hạ cánh" ở vị trí thứ 2. Hồi tháng 11, cô đứng đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất châu Á", do TC Candler Asia thực hiện. Dù xếp thứ 1 năm ngoái nhưng năm nay Tzuyu (Tử Du) - ca sĩ thần tượng của nhóm Twice lại tụt xuống vị trí thứ 4. Nana - thành viên nhóm After School - xếp thứ 8. Cô có 8 năm liền có tên trong top 100 và từng hai lần ở vị trí đầu tiên.