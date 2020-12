Có gì hấp dẫn ở hai bộ phim truyền hình hot nhất Hàn Quốc hiện giờ?

The Uncanny Counter và Mr. Queen đều đang chiếu khung giờ tối thứ 7 chủ nhật hằng tuần tại Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai đang trong tình thế đối đầu trực tiếp trên màn ảnh nhỏ. Dù vậy, chuyện “so găng” không hề khiến cả hai làm giảm đi sức nóng của đối phương, vì mỗi phim đều có nội dung khác biệt và cuốn hút khán giả theo cách rất riêng.

The Uncanny Counter chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) xoay quanh hành trình truy tìm và đuổi bắt ác quỷ của bốn “thợ săn” So Moon (Jo Byeong Gyu), Ga Mo Tak (Yoo Joon Sang), Do Ha Na (Kim Se Jeong) và Choo Mae Ok (Yeom Hye Ran). Mỗi người trong bộ tứ bắt quỷ này đều có khả năng đặc biệt như chữa lành, phát hiện ác quỷ, sức mạnh vượt bật, xóa trí nhớ… Cùng nhau, họ thu phục những con quỷ dữ hoành hành trên trái đất