Có gì trong phim truyền hình đánh dấu 5 năm tái xuất của Kim Soo Hyun?

Nhân vật độc đáo và tuyến tình cảm lạ lẫm

Trong cuộc trò chuyện với Asia One, Kim Soo Hyun miêu tả nhân vật Moon Gang Tae của anh trong It's Okay To Not Be Okay là một chàng trai bình thường, có xu hướng mạnh mẽ hơn khi ở cùng người khác nhưng lại trở nên yếu đuối lúc bị bỏ lại một mình. Thậm chí, nam diễn viên tiết lộ con tim cảm thấy đau nhói khi lần đầu tiên đọc kịch bản và xem qua vai diễn của mình.

Không chỉ Kim Soo Hyun băn khoăn về vai diễn mà bạn gái trên màn ảnh của anh - Seo Ye Ji cũng cảm thấy thương hại cho nhân vật của cô. Minh tinh 30 tuổi tự nhận rằng vai diễn Go Moon Yeong có thể sẽ khiến người xem phải cùng khóc cùng cười và suy ngẫm đến chính bản thân trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

It's Okay To Not Be Okay được giới thiệu là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, hài hước và có chút kỳ quặc về một tình yêu đẹp tựa câu chuyện cổ tích ẢNH: POSTER PHIM

Trong It's Okay To Not Be Okay, Moon Gang Tae và Go Moon Yeong hoàn toàn khác biệt về xuất thân, tính cách và quan điểm xã hội đó lại dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nếu như Moon Gang Tae là một nhân viên ấm áp và đầy tính kiên nhẫn làm việc ở một bệnh viện tâm thần thì nữ tác giả truyện thiếu nhi Go Mun Yeong lại mắc chứng rối loạn nhân cách và thiếu lòng trắc ẩn. Mối quan hệ không ngờ tới này trở thành chất xúc tác giúp họ cuối cùng cũng chữa lành vết thương tâm lý cho đối phương.

Nội dung It's Okay To Not Be Okay được nhận xét là khá nhẹ nhàng và không hề có yếu tố bệnh tật hiểm nghèo, tình tay ba ngang trái hay hận thù gia tộc… Bởi điểm thu hút chính của phim chính là mỗi nhân vật mang một màu sắc rất riêng nhưng có thể cùng hòa hợp tạo nên một bức tranh tổng thể thú vị.

Kịch bản và nhân vật khiến Seo Ye Ji (phải) tò mò vì cô chưa từng thấy trong bất kỳ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào trước đây ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài Moon Gang Tae và Go Moon Yeong, phim còn xoay quanh người anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se) mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), cô gái Nam Joo Ri (Park Gyu Young) ngọt ngào, Park Haeng Ja (Jang Young Nam) trách nhiệm…

Màn hợp tác giữa Kim Soo Hyun với mỹ nhân Seo Ye Ji

Lần đầu hợp tác, Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji không giấu được sự ngượng ngập. Theo sao phim Vì sao đưa anh đến, anh có chút lúng túng khi gặp bạn diễn lần đầu tiên. Tuy nhiên, càng đóng chung, phản ứng hóa học giữa họ càng phát triển và hứa hẹn sẽ bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun đều tiết lộ bản thân cảm thấy đau lòng khi lần đầu tiên đọc kịch bản cũng như miêu tả về nhân vật ẢNH: INSTAGRAM NV

Tại buổi họp báo It's Okay To Not Be Okay, Kim Soo Hyun từng kể về Seo Ye Ji: "Ngoài đời cô ấy rất thoải mái, nhưng khi nhập vai rồi thì cực kỳ tập trung. Nhờ cô ấy, tôi được nạp năng lượng, kích thích làm việc và học hỏi được nhiều điều”. Ngoài ra, anh cũng khen người đẹp sinh năm 1990 có chất giọng tuyệt vời và cuốn hút.

Đáp lại những lời có cánh của Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji cũng nhấn mạnh bạn diễn rất chu đáo trong quá trình hợp tác, giúp người khác đắm chìm vào nhân vật của mình. Bên cạnh đó, anh còn là người giúp tạo không khí vui vẻ trên trường quay. Nữ nghệ sĩ còn khẳng định: “Anh ấy có lẽ là bạn diễn tuyệt nhất mà tôi từng làm việc chung”.

Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji được mong đợi sẽ là cặp đôi gây sốt mới của truyền hình xứ kim chi ẢNH: POSTER PHIM

Bộ phim bước ngoặt của Kim Soo Hyun

It's Okay To Not Be Okay là màn tái xuất chính thức của Kim Soo Hyun sau khi xuất ngũ vào tháng 7 năm ngoái và cũng là dự án truyền hình đầu tiên anh đảm nhận vai chính kể từ sau The Producers (chiếu năm 2015). Do đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Park Shin Woo đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tài tử họ Kim.

Màn trở lại này có thành công hay không, liệu Kim Soo Hyun có khiến khán giả quên đi thất bại của bộ phim điện ảnh Real hay không… tất cả là phụ thuộc vào hiệu ứng It's Okay To Not Be Okay khi phát sóng. Trước thềm phim chiếu, nam nghệ sĩ đối mặt với quá nhiều áp lực và cũng rất lo lắng.

Hóa thân thành Moon Gang Tae, Kim Soo Hyun được ê-kíp tán thưởng là truyền tải được quá khứ bi thảm và tình trạng tuyệt vọng của nhân vật vì những gánh nặng trong cuộc sống bộn bề ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dù vậy, fan có thể yên tâm phần nào vì Kim Soo Hyun được ê-kíp khen ngợi là đã gần như đem Moon Gang Tae trên trang kịch bản trở nên sống động hơn bao giờ hết. Các nhân viên đoàn làm phim cho biết anh đã hoàn toàn trở thành tốt nhân vật, truyền tải sống động anh chàng đáng thương trên màn ảnh.

Trong phim, Moon Kang Tae phải vật lộn kiếm sống cho bản thân và anh trai. Anh không có ước mơ lớn nào cho tương lai ẢNH: POSTER PHIM

It's Okay To Not Be Okay (tạm dịch: Điên thì có sao) do Yo Yong viết kịch bản, Park Shin Woo làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se… và sẽ đến với khán giả vào tối 20.6 (giờ địa phương) trên đài tvN.