Con gái nhắn nhủ xúc động khi Quyền Linh đến miền Trung cứu trợ

Phía dưới phần bình luận, Vy Oanh chia sẻ: “Em dặn thấy thương quá. Chúc ba Linh đi công tác an toàn". “Thương Lọ Lem quá, đúng là con gái rượu của ba Linh. Chúc anh Linh thật nhiều sức khỏe và bình an trong hành trình đầy ý nghĩa giúp đỡ người dân miền Trung”, một người xem chia sẻ. Tài khoản khác xót xa: “Thấy thương gì đâu. Nhìn mặt anh Linh đừ lắm, mệt rồi nhưng vẫn cố gắng vì bà con miền Trung. Mong anh và cả đoàn giữ sức khỏe, chuyến đi thiện nguyện được bình an". Một cư dân mạng nhắn nhủ: “Con gái đáng yêu là vậy. Anh Quyền Linh xúc động chưa nè? Nên phải nhớ lời Lọ Lem dặn nha".