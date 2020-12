Con gái Steve Jobs làm người mẫu quảng cáo

Ngoài Eve, Steve Jobs và Laurene Powell Jobs còn có hai người con khác là Reed (29 tuổi) và Erin (25 tuổi). Nhà đồng sáng lập Apple qua đời năm 2011 vì căn bệnh ung thư quái ác và vợ ông là người nắm giữ phần lớn tài sản của tỉ phú lừng danh này. Laurene Powell Jobs xếp thứ 59 trong danh sách Những người giàu nhất thế giới 2020 do tạp chí Forbes công bố với 16,4 tỉ USD. Chia sẻ với The New York Times hồi đầu năm nay, nữ tỉ phú này cho biết bà sẽ không để lại tài sản cho các con thừa kế. Laurene Powell Jobs tiết lộ bà muốn dùng cả cuộc đời của mình để phân phối khối tài sản tỉ đô một cách hợp lý nhất, có thể giúp đỡ những cá nhân, cộng đồng phát triển bền vững. “Tôi không hứng thú với việc gây dựng khối tài sản này và các con của tôi biết điều đó. Steve cũng giống tôi. Nếu như tôi sống đủ lâu, khối tài sản này sẽ kết thúc cùng với tôi”, nữ đại gia công nghệ cho hay.