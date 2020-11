Con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp ở tuổi 12

Dù sống cùng mẹ từ nhỏ, Devon Trần vẫn rất thân thiết và thường xuyên gần gũi với bố. Mỗi tuần, Devon đều được bố qua đưa đón đi học, đi chơi và thi thoảng du lịch nước ngoài. So với nhiều cô bé cùng tuổi, Devon cũng được nhận xét chững chạc so với tuổi. Trần Bảo Sơn cho biết con gái không chỉ giống mình về gương mặt mà còn ở tính cách quyết liệt, có chính kiến. Nam diễn viên thừa nhận ở tuổi dậy thì, Devon đôi lúc bướng bỉnh, nổi loạn. Do đó, anh luôn cùng vợ trao đổi để thống nhất cách nuôi dạy con tốt nhất.