Con trai Bằng Kiều được đề cử giải thưởng âm nhạc ở Mỹ

Trizzie Phương Trinh vui mừng thông báo việc con trai lớn Beckam nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Artist of the year 2021 (Nghệ sĩ của năm ở quận Cam). Đây là giải thưởng dành cho học sinh trường nhạc ở các bộ môn như guitar, bass, piano, violin, cello... do tờ báo địa phương OC Register tổ chức. Theo nữ ca sĩ hải ngoại, để góp mặt trong danh sách này, con trai cô phải vượt qua nhiều học sinh của Trường Huntington Beach Academy for the Performing Arts - nơi Beckam đang theo học và các trường khác tại quận Cam (Mỹ).

Trizzie Phương Trinh nhận xét con trai là người ít nói song lại rất máu lửa khi lên sân khấu Ảnh: FBNV

Thành tích của con trai khiến Trizzie Phương Trinh không khỏi tự hào. Khi nhận được email gửi từ tờ báo OC Register, cô bày tỏ “vui không thể nói thành lời, đọc mà nước mắt cứ rưng rưng". Theo nữ ca sĩ hải ngoại, từ danh sách này, ban giám khảo sẽ chọn ra ứng viên xuất sắc của từng bộ môn, kết quả được thông báo vào tháng 4.2021.

“Không biết con mình có đủ khả năng để giành được giải hay không vì phải trải qua phần thi chung kết rất khắt khe nhưng Beckam đã làm mẹ vui và tự hào khi đi đến được mức này. Hôm nay con được đề cử Artist of the year của Orange County nhưng tương lai sẽ là Artist of the year của The Grammy Awards con nhé. Ước mơ không tốn tiền mua nên mẹ con mình cứ mơ ước con nhỉ?”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Nữ ca sĩ luôn dành thời gian chăm sóc các con bên cạnh công việc nghệ thuật Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Trizzie Phương Trinh cho biết bản thân rất hạnh phúc và tự hào về thành tích của con trai. Nữ ca sĩ nói thêm: “Beckam là đứa ít nói và không giao lưu nhiều với bạn bè trong trường. Nhưng khi lên sân khấu, em trở thành một con người khác, rất máu lửa. Các thầy trong trường đã từng nói với tôi là Beckam có đầy đủ tố chất để trở thành một người thành công trên con đường âm nhạc". Đồng thời, giọng ca hải ngoại cho biết bản thân cô và Bằng Kiều cũng muốn con trai về Việt Nam trình diễn nhưng “con trai đang học ở Mỹ và không nói được tiếng Việt rành cho lắm".

Về phía Bằng Kiều , anh cũng tự hào về thành tích vừa đạt được của con trai. Trên trang cá nhân, giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu đăng tải bài viết ngắn, chia sẻ: “Tự hào về anh lớn của bố quá. Thành quả của con làm mình hạnh phúc hơn cả những thành công của bản thân". Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp như Hồng Nhung, Dương Cầm... gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ, đồng thời khen ngợi tài năng của Beckam.