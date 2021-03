‘Công chúa Disney’ Bella Thorne đính hôn với bạn trai sau 2 năm hẹn hò

Bella Thorne và Benjamin Mascolo được nhìn thấy lần đầu bên nhau vào tháng 4.2019, chỉ vài ngày sau khi sao nữ 24 tuổi tuyên bố chia tay Mod Sun. Hai tháng sau, bộ đôi chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram và liên tục chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Tháng 9 cùng năm, cả hai gây chú ý khi xuất hiện tình tứ, ôm hôn thắm thiết trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim Her & Him (tác phẩm đầu tay do nữ diễn viên 9X làm đạo diễn) tại Liên hoan phim Oldenburg ở Đức. Năm 2020, đôi tình nhân phải xa cách gần nửa năm vì dịch Covid-19 và mỗi người cách ly một nơi. Trên mạng xã hội , Benjamin Mascolo luôn dành những lời có cánh khi nhắc đến bạn gái nổi tiếng. Nam ca sĩ người Ý từng bộc bạch: “Cô gái này là siêu anh hùng của lòng tôi. Cô ấy làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng gặp, cô ấy thật sự tuyệt vời”.