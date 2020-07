Mỹ nhân Disney khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ đoàn tụ bạn trai

Trên Instagram hôm 20.7, nữ diễn viên Bella Thorne tiếp tục khoe những hình ảnh xinh đẹp trong chuyến du lịch lãng mạn cùng bạn trai Benjamin Mascolo tại vùng biển Cabo San Lucas của Mexico. Mỹ nhân sinh năm 1997 “đốt mắt” người hâm mộ với bikini bé xíu của Dior giúp khoe trọn thân hình mảnh mai, quyến rũ của mình. Mái tóc rối cùng gương mặt không trang điểm và thần thái tươi tắn của cựu ngôi sao Disney nhận được nhiều lời khen vì sự tự nhiên, đầy sức sống.

Mỹ nhân 23 tuổi vừa có chuyến ra khơi trên du thuyền đắt đỏ ở Cabo San Lucas vào cuối tuần qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đẹp vui vẻ trong suốt chuyến đi nhờ sự đồng hành của người yêu và một vài người bạn thân thiết ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân, cựu ngôi sao Disney liên tục khoe ảnh nghỉ dưỡng sau thời gian dài ngồi nhà vì dịch ẢNH: INSTAGRAM NV

Người đẹp tranh thủ trải nghiệm nhiều trò vận động dưới nước ẢNH: BACKGRID

Theo Daily Mail, kỳ nghỉ mới nhất của Bella Thorne diễn ra sau nhiều tháng người đẹp Mỹ phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 . Đây cũng là chuyến đi đánh dấu màn tái ngộ của cô với bạn trai người Ý Benjamin Mascolo sau 5 tháng xa cách vì mỗi người cách ly ở một nơi. Hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ đã áp dụng lệnh cấm du lịch đối với châu Âu và phía châu Âu cũng ban hành các quy định tương tự. Bella Thorne từng đăng đàn hỏi người hâm mộ: “Chúng tôi nên đi đâu đây nhỉ? Vì Ben chưa được phép ở Mỹ và tôi không thể đến Ý trừ khi có giấy phép làm điều đó”. Cuối cùng, cặp sao đã quyết định dành thời gian bên nhau ở Los Cabos (Mexico), nơi bắt đầu mở cửa từ giữa tháng 6 vừa qua. Đôi trẻ đã có một kỳ nghỉ lãng mạn từ đầu tháng 7 sau gần nửa năm không gặp.

Benjamin Mascolo hào hứng đi chơi cùng bạn gái sau thời gian xa cách ẢNH: BACKGRID

Gần đây, Bella Thorne và Benjamin Mascolo vướng nghi án đính hôn khi sao phim Midnight Sun được nhìn thấy với một chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Trước tin đồn này, đại diện của nữ diễn viên 9X tiết lộ với JustJared hôm 17.7: “Bella và Benjamin đang rất yêu nhau và hạnh phúc. Tuy nhiên, họ không có kế hoạch đám cưới trong tương lai gần”.

Bella Thorne và Benjamin Mascolo sở hữu loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong kỳ nghỉ mới nhất ẢNH: INSTAGRAM NV

Bella Thorne sinh năm 1997, cô đóng phim từ năm lên 6 tuổi và đã xuất hiện trong hơn 20 bộ phim truyền hình cũng như khoảng 60 quảng cáo. Nữ diễn viên 23 tuổi từng góp mặt trong các tác phẩm như: Frenemies, Buttermilk Sky, Wizards of Waverly Place, Midnight Sun… Đặc biệt, vai diễn Cece Jones của Bella Thorne trong loạt phim Shake It Up của Disney được khán giả biết đến hơn cả. Tháng trước, nữ diễn viên vừa xuất hiện trong phim mới Infamous được phát hành trên video theo yêu cầu (VOD) và một số bãi chiếu phim cho khách trên ô tô (drive-in theater). Bella Thorne cũng có nhiều dự án đang trong giai đoạn hậu kỳ, bao gồm chương trình truyền hình Paradise City, phim Chick Fight, Leave No One Alive...