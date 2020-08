Công khai hẹn hò, Hương Giang tung nhiều ảnh tình cảm với Matt Liu

Ngoài hình ảnh được chụp tại phim trường Người ấy là ai, Hương Giang còn khiến cộng đồng mạng phát sốt khi đăng tải đoạn video cô bước lên siêu xe của Matt Liu cùng dòng chú thích: “Theo chàng về dinh”. Nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người hâm mộ nhận xét rằng Hương Giang không khác gì một nàng công chúa đã tìm được hoàng tử của đời mình. Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn không ngần ngại tung ảnh cô và Matt Liu tay trong tay vô cùng hạnh phúc trong chuyến đi Đà Lạt lên Facebook. Instagram cá nhân của nữ ca sĩ cũng được phủ sóng bởi những bức ảnh cô thoải mái thể hiện tình cảm cùng bạn trai.

Đáp lại tình cảm của người yêu, chàng CEO điển trai cũng đăng ảnh anh và Hương Giang cùng dòng chú thích đầy tình cảm: “Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh”. Không chỉ người trong cuộc mà anh chị em nghệ sĩ thân thiết của Hương Giang cũng “phát sốt” vì chuyện tình đẹp này. Hòa Minzy vừa hé lộ đoạn video Hương Giang ngại ngùng khi được Matt Liu nắm chặt tay trên xe. Trong khi Đức Phúc thì tuyên bố một ngày nào đó anh hi vọng sẽ được hát trong đám cưới của hai người. Mối tình của Hương Giang và Matt Liu làm cho cả showbiz Việt rộn ràng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Lý Quý Khánh, Hari Won, Ngô Kiến Huy, diễn viên Thúy Ngân, người mẫu Châu Bùi , hoa hậu Khánh Vân... vui mừng chúc phúc cho nữ ca sĩ.