Cuộc sống bình lặng của Lê Tư giữa tin đồn quay lại đóng phim

Tính đến 16.6, các bên liên quan đều chưa lên tiếng xoay quanh tin đồn về dự án Bóng tối liên tước. Về phía Lê Tư, cô không đả động gì trước chuyện bản thân có khả năng quay lại đóng phim hay không. Trên mạng xã hội, mỹ nhân 7X cũng không có dòng trạng thái nào phản hồi về vụ quay lại làng phim ảnh, mà cập nhật những khoảnh khắc vui chơi cùng gia đình.

Ngôi sao Hồng Kông đình đám một thời đã tạm dừng sự nghiệp phim ảnh gần 12 năm vì biến cố gia đình. Team of Miracle: We Will Rock You và Lấy chồng giàu sang là những tác phẩm gần đây nhất của Lê Tư, đã phát hành từ năm 2008 - 2009. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ không còn hoạt động nghệ thuật , lui về chăm sóc chồng con và em trai.