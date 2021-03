Đàm Vĩnh Hưng thuê xe cẩu sang nhà fan bứng 'cây khủng'

Chia sẻ về sự việc, giọng ca Xin lỗi tình yêu cho hay: “Tui bắt đầu bị mê cây cối và làm đẹp cho ngôi nhà. Chắc mở thêm một công ty chuyên trang trí nhà cửa quá. Người hâm mộ tôi từ lúc trai trẻ, bây giờ đã có con học lớp 10 mà vẫn còn thương và thần tượng Đàm Vĩnh Hưng. Em ấy tặng cho nguyên cây này, hú hồn chưa?”.

Do cây có kích thước lớn, được trồng nhiều năm, bám rễ sâu vào đất nên nam ca sĩ phải huy động nhân lực hỗ trợ cũng như thuê xe đến bứng gốc cây mang về. Chia sẻ trong video, Mr. Đàm bộc bạch: “Tôi được tặng cả cây bông giấy đẹp lắm, to quá bao phủ cả cổng vào nên phải kêu cả xe cẩu đến bứng luôn. Người tặng tôi là một ông chủ, cũng là một fan cứng”. Tiết lộ trong clip, chủ nhân cây hoa giấy cho biết do quá mến mộ huấn luyện viên The Voice cũng như theo dõi anh từ bé nên khi liên lạc được Mr.Đàm, anh liền ngỏ lời với thần tượng.