Dàn hotgirl, hoa khôi, người mẫu thi Hoa hậu Việt Nam

Hà My sở hữu nhan sắc lôi cuốn với gương mặt lai Tây đầy cá tính, đôi mắt có hồn và vóc dáng cân đối. Được biết, ngoài danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019 thì người đẹp 21 tuổi này chưa tham gia cuộc thi nhan sắc nào khác. Trong một bài phỏng vấn năm ngoái, Hà My chia sẻ cô từng nhút nhát, tự ti vào bản thân. Việc Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019 đã tạo động lực giúp Hà My tự tin thử sức với Hoa hậu Việt Nam năm nay

Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam