Dân mạng xôn xao về giả thuyết ‘Trò chơi con mực’: Trùm cuối là bố nam chính

Nhiều dân mạng nhanh chóng phân tích những tình tiết xoay quanh Oh Il Nam và Seong Gi Hun, rồi bàng hoàng nhận ra nghi vấn cả hai là bố con thật sự hoàn toàn có căn cứ. Ngay từ đầu phim Trò chơi con mực, trong cảnh các nhân viên trò chơi phát phần ăn uống, khi Seong Gi Hun yêu cầu đổi sữa thì Oh Il Nam đã nhận xét thói quen của Seong Gi Hun giống hệt con trai ông.

Oh Il Nam và Seong Gi Hun thường đi chung ngay từ đầu phim CẮT TỪ CLIP Quá khứ của cả hai có nhiều điểm trùng hợp CẮT TỪ CLIP

Tiếp đó, khi cả hai cùng chơi trò thu thập viên bi tại một địa điểm mô phỏng khu phố Hàn Quốc , chính Oh Il Nam đã nhận xét nơi này giống hệt khu nhà cũ mà ông từng sống. Bất ngờ hơn là Seong Gi Hun cũng chia sẻ tương tự. Cũng trong trò chơi viên bi, Oh Il Nam đã chủ động nhường Seong Gi Hun. Đây cũng là một trong những phân cảnh cảm động nhất Trò chơi con mực.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là lúc Oh Il Nam vừa chơi vừa thắc mắc: “Hôm nay có phải ngày 24 không, vì sắp tới sinh nhật con trai tôi”. Trong khi đó, sinh nhật của Seong Gi Hun chính là vào ngày 26. Đặc biệt, đến cuối Trò chơi con mực, Oh Il Nam lại chủ động hẹn Seong Gi Hun để tiết lộ chân tướng ông chính là trùm cuối của toàn bộ đấu trường sinh tử và đưa ra những lời khuyên chân thành cho Gi Hun.

Oh Il Nam và Seong Gi Hun có nhiều cảnh phim cảm động CẮT TỪ CLIP Hai tài tử gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc là Oh Young Soo (phải) và Lee Jung Jae vui vẻ trên phim trường INSTAGRAM NV

Hàng loạt cảnh phim trên được đưa ra càng củng cố thêm giả thuyết Oh Il Nam chính là bố ruột của Seong Gi Hun. Nhiều khán giả đã xem lại Trò chơi con mực và tán thành với phỏng đoán này. Thậm chí, có bình luận còn đặt ra câu hỏi phải chăng chính Oh Il Nam đã cố tình giúp con trai Seong Gi Hun giành chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, cũng có vài ý kiến hoang mang không rõ liệu Oh Il Nam có nhận ra Seong Gi Hun là con ruột của mình, hay chỉ quan tâm đến Gi Hun vì anh tốt bụng và giống con trai của mình.