Phim ‘Trò chơi con mực’ ăn khách bất chấp khen chê

Theo trang Insight, một ngày sau khi phát hành, Trò chơi con mực đã nhanh chóng vào top 3 phim hot nhất Netflix ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, Forbes thông báo đứa con tinh thần của đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã chính thức vươn lên hạng nhất bảng xếp hạng các phim thịnh hành nhất trên Netflix Mỹ, vượt qua cả Giáo dục giới tính 3 (Sex education 3).

Trên mạng xã hội , Trò chơi con mực cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi và nhận về nhiều phản hồi trái chiều suốt những ngày qua. Tuy nhiên, trên các fanpage phim ảnh, dân mạng tỏ ra thất vọng về tác phẩm, chê bai cốt truyện quá nhàm chán và dễ đoán. Các trò chơi dân gian Hàn Quốc trong phim bị cho là quá đơn giản, thiên về may mắn cũng như không đem lại sự kịch tính cần thiết cho một bộ phim thể loại sống còn.

Bộ phim có độ phổ biến cao trên mạng xã hội CẮT TỪ PHIM

Khán giả cũng chỉ ra được một số lỗ hổng trong cách xây dựng nhân vật Trò chơi con mực, điển hình như nam chính Seong Gi Hun ( Lee Jung Jae ) có bản tính đam mê cờ bạc và không chăm lo cho gia đình, nhưng khi vào đấu trường lại trở thành người nghĩa khí và luôn chăm sóc ông già 001 Oh Il Nam (Oh Young Soo).

Bên cạnh đó, vai trò của nam cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) cũng không hề liên quan đến mạch phim, khiến Trò chơi con mực thêm lan man. Đặc biệt, Trò chơi con mực còn vướng nghi vấn sao chép ý tưởng từ Trò chơi sinh tồn (As the Gods Will) của Nhật Bản. Đoàn làm phim Trò chơi con mực vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn đạo nhái này.

9 tập phim Trò chơi con mực phản ánh những mặt trái của xã hội hiện đại Hàn Quốc POSTER PHIM

Phía ủng hộ Trò chơi con mực lại cho rằng tác phẩm có nét hay riêng, tình tiết căng thẳng vừa phải kết hợp với yếu tố giải trí . Cú twist cuối phim khiến người xem ngã ngửa. Dàn sao Hàn chất lượng đảm nhận vai chính đến vai khách mời cũng là điểm cộng lớn giúp Trò chơi con mực thu hút nhiều khán giả. Riêng sự xuất hiện bất ngờ và ngắn ngủi của Gong Yoo Lee Byung Hun trong phim đã làm bùng nổ mạng xã hội.

Trò chơi con mực xoay quanh những con người ở bước đường cùng tham gia một đấu trường bí ẩn có giải thưởng lên đến 45,6 tỉ won (880 tỉ đồng). Tại đây, họ chấp nhận trải qua những trò chơi dân gian Hàn Quốc nhưng theo quy luật đẫm máu: thắng sẽ được bước vào vòng sau, thua sẽ chết ngay tại chỗ.