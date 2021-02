Đan Trường: Vợ chồng tôi xài tiền riêng nhưng biết mật khẩu điện thoại của nhau

Năm 2020 Đan Trường chủ yếu ở Mỹ vì kẹt dịch Covid-19 . Anh vừa trở về Việt Nam tháng 11.2020 nhưng do đợt dịch diễn biến phức tạp nên bị hủy không ít show diễn. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, "anh Bo" đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn.

* Anh nghĩ sao khi có người đồn Đan Trường can thiệp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân?

* Có thời gian Đan Trường thử với kiểu tóc khác nhưng hiện vẫn quay lại với "hai mái huyền thoại". Mốt tóc mới hiện đại phải chăng không phù hợp với anh?

- Không phải không hợp. Tôi muốn thử tất cả mọi kiểu tóc, tôi rất tự tin và chẳng sợ xấu. Tôi đi hát không phải muốn chinh phục khán giả bằng ngoại hình mà bằng chính giọng hát. Khán giả yêu mến mình thực sự có làm gì thì họ cũng chấp nhận. Còn đối với tôi, tôi muốn thử nhiều kiểu tóc để hình ảnh của mình trở nên đa dạng, màu sắc hơn trong các sản phẩm, chương trình có tôi góp mặt. So với kiểu tóc ngày xưa, tóc tôi bây giờ cũng hai mái, nhưng hai mái được uốn, tóc cũng được chẻ 7/3 rồi chứ không 5/5 như ngày xưa (cười).

* Với ngoại hình phong độ cùng giọng hát thiên phú, Đan Trường chắc hẳn có nhiều fan cuồng?

- Có chứ, có thì tôi mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Ngày xưa, fan cuồng tôi nhiều lắm, sau khi lập gia đình thì bớt rồi. Fan cuồng của tôi có những bạn trí thức lắm, học đến đại học nhưng bị hoang tưởng, đi thuê nhà gần nhà tôi luôn. Bạn đến nhà tôi bấm chuông, đòi vào sống cùng, rồi đôi lúc chọi đá, ném nước suối. Thậm chí, người này nằm vạ trước sân, la khóc làm cho bà con tới xem. Nói chung, bạn ấy cuồng tôi nặng luôn, không còn bình tĩnh, tự kiểm soát được nữa. Nhưng sau này tôi lập gia đình, bạn ấy mất tiêu luôn…

- Lúc mới lấy nhau thì còn ghen do vợ tôi chưa hòa nhập nhanh được. Nhưng theo năm tháng thì quen dần. Đối với fan, bà xã biết tôi giao tiếp hay cư xử đều rất ngọt ngào.

* Vợ anh có thường gọi điện hoặc kiểm tra điện thoại mỗi lần anh đi xa không?

* Vậy Đan Trường liệu có quỹ đen không?

- Quỹ đen thì tôi cũng có chút xíu để làm chuyện riêng. Thực sự mà nói bên Mỹ khác Việt Nam. Tiền của Thủy Tiên thì cô ấy giữ, còn tiền của tôi thì tôi giữ, chứ không như ở Việt Nam tiền bạc để chung rồi kiểm soát, báo cáo. Thực sự, ai cũng có điều kiện quá tốt nên cũng không khắt khe chuyện đó. Thủy Tiên muốn mua đồ, tặng quà ai thì đó là chuyện của cô ấy, và tôi cũng vậy.

Chăm con chung thì ai mua được gì mua, ai chăm được thì chăm vì ai cũng thương con hết mà. Thực sự ai cũng giành nhau để làm thôi, không có quá khắt khe chia ra người này phải làm gì, người kia phải làm gì.

Đan Trường tiết lộ do hai vợ chồng xài tiền riêng nên thoải mái trong chi tiêu

* Thiên Từ giờ cũng khá lớn rồi, vợ chồng anh có nghĩ đến việc sinh thêm bé thứ hai?

- Tiên thì đang sợ vì cô ấy là người năng động, thích la cà, làm việc. Cho nên việc ngồi một chỗ khiến cô ấy ám ảnh. Chưa kể, Tiên mang bầu thì hay bị nhức lưng, tối về là tôi hay mát-xa, cả đêm như vậy luôn. Điều này khiến cô ấy rất sợ, chưa chuẩn bị tâm lý để sinh thêm con.

* Bé Thiên Từ sống ở Mỹ, thường gần gũi ba hay mẹ?

- Khi tôi sang Mỹ con rất gần gũi và quấn cha. Nhưng đi về Việt Nam, thì con dường như quên tôi mất tiêu (cười). Mỗi lần qua Mỹ, tôi hù rằng ba đi đây thì bé khóc la. Nhưng khi vừa về nước thì tôi gọi Facetime, bé không thèm nói chuyện luôn. Nhưng ngày nào tôi cũng nói chuyện với bé hết.

* Nhiều nghệ sĩ mang con từ Mỹ về nước để ăn tết cho an toàn. Vì sao anh vẫn để em bé bên đó?

- Thực sự Tiên không muốn về Việt Nam. Cô ấy không quen khí hậu và nhiều thứ khiến cô ấy không được tự do như bên Mỹ. Cô ấy qua đó lúc 9, 10 tuổi, đã quen cuộc sống bên đó rồi. Tôi có kêu cô ấy về nước đi cho vui, có thể đi tỉnh này tỉnh kia chơi, nghỉ ngơi nhưng Tiên không chịu.

* Ông bà nội nhớ cháu thì phải làm thế nào ạ?

- Họ cũng thường gọi điện thoại, ngắm cháu qua video. Lúc chưa có dịch, tôi có dẫn ba mẹ qua Mỹ chơi, gặp bé rất nhiều lần.

* Đan Trường đánh giá con trai thế nào?

- Bé là người giữ chữ tín giống tôi, khi mà hứa cái gì thì phải làm y như vậy, quên thì bé nhắc. Bé cũng sống tình cảm nữa. Bé cũng thích hát nhưng không có năng khiếu. Bé không quá đam mê về hát, bé thích chơi xe nhiều hơn.

* Vợ con anh sẽ đón tết bên Mỹ như thế nào giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại?

* Đan Trường có buồn không khi năm nay các sô diễn bị hạn chế, không sôi động như mọi năm? Anh có dự định gì cho dịp tết khi không đi diễn?

- Tôi nghĩ mình may mắn hơn nhiều người. Có người sống theo tiền lương hằng tháng, phải trả nợ nần… Còn đối với tôi, khi không có công ăn việc làm thì mình cũng nghỉ ngơi được, vẫn ổn… Tôi dành thời gian để lau chùi, quét dọn nhà cửa… Tôi đang chờ dịch qua đi để trở lại công việc.

* Anh có bao giờ cảm thấy tự ti khi không lên sân khấu, không kiếm được thu nhập mùa dịch còn bà xã vẫn kiếm được rất nhiều tiền?

- Thực sự, khi tôi qua Mỹ, do dịch Covid -19 nên không ai đi diễn được hết, phải ở nhà thôi. Đôi lúc tôi rất buồn, những người quen ca hát hiện sống ở Mỹ nhưng muốn về Việt Nam thì mới hiểu được cảm giác này. Quen đi hát thường xuyên ở Việt Nam, khi qua Mỹ, một năm không có sô nào thì rất khó chịu. Với nghệ sĩ không may mắn, cuộc sống thiếu thốn càng khó chịu hơn nữa. Tôi còn may mắn là có điều kiện đi đi về về nên việc tự ti thì không bao giờ có. Nếu tôi không có sô thì cả tháng ngồi chơi với con, cũng rất vui. Tôi giữ con để Tiên đi làm ở công ty.