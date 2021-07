Dancer Việt Nam đi thi show nhảy ‘Street dance’ tại Trung Quốc

Cũng thông qua đoạn clip, MT-Pop cho thấy khả năng vũ đạo cuốn hút và chứng minh bản thân là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Street Dance of China mùa này. Ban tổ chức cũng đăng tải những khoảnh khắc nam vũ công Việt Nam thi đấu xuất sắc tại nước ngoài, khiến dân mạng càng thêm ngưỡng mộ. Cuối video, MT-pop còn kêu gọi các thí sinh khác thi đấu hết mình: “Lúc này, chúng ta cần đoàn kết. Battle for peace”.

Video giới thiệu của MT-Pop tại Đây chính là bước nhảy đường phố 2021 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Việt Nam. “Lý lịch trích ngang” của nam dancer cũng được cập nhật rộng rãi. Theo đó, MT-Pop là niềm tự hào của Popping Việt Nam trên thế giới . Anh từng đoạt ngôi quán quân hàng loạt cuộc thi nhảy đình đám như Street Star Festival Thụy Điển (2017), Who is the champion Malaysia (2017), Groove ‘N’ Move Festival Thụy Sĩ (2018), Jack of all Trades Festival Canada (2018), Dogeatdog Vol. 1 Nhật Bản (2018), Drop the beat Úc (2018), Juste Debout Bangkok (2019), BIS Trung Quốc (2019)…