Vương Nhất Bác được khuyến khích đi thi Olympic

Vương Nhất Bác thu hút thêm nhiều fan nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Street Dance of China (Bước nhảy đường phố) mùa 3

Được biết, ngoài khả năng ca hát, diễn xuất cùng dẫn chương trình, Vương Nhất Bác còn rất có năng khiếu thể thao và vũ đạo. Anh là tay đua xe mô tô chuyên nghiệp, biết trượt ván nhờ show Cực hạn thanh xuân của Tencent và là đội trưởng cuộc thi Street Dance of China (Bước nhảy đường phố) mùa 3. Đặc biệt, tại Street Dance of China 3 , thành viên đội của anh đã lên ngôi vô địch. Mỹ nam 9X cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng Street Dance điêu luyện và cuốn hút trong show Street Dance of China.