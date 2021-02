Nhà sản xuất ‘Người tình phỉ thúy’ đưa Trịnh Sảng ra tòa

Tuy nhiên, bộ phim một lần nữa lao đao vì scandal quá lớn của Trịnh Sảng. Khán giả nhận xét khả năng Người tình phỉ thúy được phát sóng là hoàn toàn vô vọng. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng còn phát hiện thời gian chiếu của phim trên Douban đã được chỉnh thành năm 2030. Song, đây chỉ là một con số tượng trưng và ít mang tính tham khảo.

Trên mạng xã hội , không ít người cho rằng Trịnh Sảng không may bị đem ra “hứng đạn”. Bởi ban đầu, Người tình phỉ thúy lỡ hẹn với khán giả bởi lệnh “hạn Hàn”, không hề liên quan đến nữ diễn viên. Thế nhưng, cũng có nhiều bình luận khẳng định Trịnh Sảng phải chịu trách nhiệm. Bởi nếu cô không dính lùm xùm, Người tình phỉ thúy còn chờ đợi cơ may được ra mắt, còn giờ đây, do cô mà tác phẩm Trung - Hàn này chắc chắn sẽ “tồn kho”.