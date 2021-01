Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác 'gây sốt' với màn trình diễn cuối năm

Hiện Tiêu Chiến đang âm thầm tái xuất hậu scandal fan gây hấn các diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter. Anh được đồn là sắp đóng phim Chu Nhan, cùng gương mặt trẻ Nhậm Mẫn

ẢNH: WEIBO NV