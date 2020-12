Liên tục dính thị phi, Tiêu Chiến vẫn lọt top 4 mỹ nam Hoa ngữ hot 2020

Song, Tiêu Chiến chưa kịp khẳng định tên tuổi cùng những dự án mới thì đã vướng scandal “trên trời rơi xuống”. Cuối tháng 2 - đầu tháng 3.2020, fan của anh gây hấn với hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter. Hành động này khiến dân mạng bức xúc và dấy lên làn sóng tẩy chay Tiêu Chiến. Lượng anti fan của anh tăng nhanh một cách chóng mặt. Hàng loạt thương hiệu và dự án ngay lập tức “bỏ người chạy lấy của” vì ái ngại sự thù hằn của anti fan lẫn “cơn bão dư luận” quá lớn

ẢNH: WEIBO NV