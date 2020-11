Châu Đông Vũ gây tranh cãi khi trở thành Ảnh hậu Kim Kê 2020

Với vai diễn Tần Niệm trong Em của thời niên thiếu Better days ), Châu Đông Vũ đã trở thành Ảnh hậu tại giải Kim Kê năm nay. Cô đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Nhậm Tố Tịch (phim Almost a comedy - tựa Việt: Điềm mật mật), Liễu Nham (My Dear Liar - Kẻ lừa đảo thân yêu), Chúc Hi Quyên (The empty nest) và Đàm Trác (Sheep Without A Shepherd - Ngộ sát) để mang về cúp vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.