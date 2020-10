'Ký sinh trùng' thắng giải Phim hay nhất tại giải thưởng Điện ảnh châu Á 2020

Danh sách chiến thắng giải Điện ảnh châu Á 2020 Phim hay nhất: Ký sinh trùng Đạo diễn xuất sắc nhất: Vương Tiểu Soái Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (phim The Man Standing Next) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Châu Đông Vũ (phim Better Days) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ryo Kase (phim To the Ends of the Earth) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kha Thục Cần (phim Dương Quang Phổ Chiếu) Ngôi sao trẻ đang lên xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ (phim Better Days) Kịch bản phim xuất sắc nhất: Ký sinh trùng Dựng phim xuất sắc nhất: Ký sinh trùng Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Ký sinh trùng Hiệu ứng xuất sắc nhất: Detention Phục trang xuất sắc nhất: Happy Old Year