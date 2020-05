'Em của thời niên thiếu': Tình yêu đầy máu và nước mắt

Tuy là hành trình vào đời nhưng tác phẩm của Tăng Quốc Tường không thơ mộng như tác phẩm Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của đạo diễn Cửu Bả Đao nhưng lại đủ khiến khán giả rơi lệ không kém gì chuyện tình của Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) và Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy). Có thể nói, lựa chọn Châu Đông Vũ quay trở lại hợp tác với mình lần này là lựa chọn đúng đắn của Tăng Quốc Tường khi trước đó cả hai từng hợp tác với nhau qua tác phẩm Thất Nguyệt và An Sinh (2016, cũng gây tiếng vang tại mùa giải Kim Tượng 2017). Đủ lạnh lùng để làm bật lên những đoạn yêu cầu diễn xuất tâm lý như đoạn Trần Niệm gây tai họa nhưng vẫn bình tĩnh đi thi, đủ tinh ranh để qua mặt được sở cảnh sát, Châu Đông Vũ chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng khi hóa thân thành cô gái đáng thương trong phim.

Nhà phê bình phương Tây Andrew Stover viết trên trang Film Inquiry dùng từ "sắc sảo" để nói về diễn xuất của nữ diễn viên xuất thân từ Thạch Gia Trang (Hà Bắc). Với ngôi sao sinh năm 1992, ánh mắt biết nói là thứ tài sản quý giá để cô lột tả xuất sắc thần thái của Trần Niệm qua từng khung hình của phim. Đoạn Tiểu Bắc cạo đầu cho Trần Niệm sau vụ ẩu đả, ánh mắt trong veo nhưng đầy nước mắt của cô khiến cho khán giả ám ảnh, và càng ám ảnh hơn khi sự trong veo đó bị vẩn đục bởi một thế giới quá tàn khốc. Cũng với nhân vật Trần Niệm, biên kịch không quên "ký thác" vào nhân vật này những câu nói khiến khán giả sửng sốt như "Mình thua cuộc rồi" hay "Vậy thế giới này như thế, chị có an tâm sinh con ra không?". Nó gợi liên tưởng đối nghịch với tác phẩm The perks of being a wallflower của đạo diễn Stephen Chbosky, cũng là bài ca về hành trình trưởng thành chông gai nhưng ở trong phim, các nhân vật đắm chìm vào cảm xúc hân hoan để đón nhận một tương lai đang tới trên nền nhạc sôi động Heroes của huyền thoại quá cố David Bowie chứ không là sự đầu hàng và gắn liền với sự tăm tối như Em của thời niên thiếu.