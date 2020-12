Nữ thần tượng Trung Quốc gặp sự cố khi đang livestream

Được biết, nguyên nhân Triệu Tiểu Đường xém nôn mửa tại livestream là bởi cô vừa phẫu thuật dạ dày vào tháng trước, nhưng không được nghỉ ngơi đủ nên thể trạng chưa phục hồi hoàn toàn. Mặc cho sức khỏe còn yếu, người đẹp 23 tuổi vẫn cố gắng hoàn thành các lịch trình đã định sẵn, trong đó có sự kiện livestream. Kết quả là cô suýt nữa ói ngay trước ống kính.

Phần lớn khán giả mong giọng ca sinh năm 1997 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể thật tốt, rồi mới quay lại làm việc. Fan cũng rất lo lắng cho Triệu Tiểu Đường. Bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên và khuyên nhủ cô nên ưu tiên sức khỏe hơn công việc, thì người hâm mộ còn hi vọng công ty quản lý nên sắp xếp lại các hoạt động cho thần tượng có thể nghỉ ngơi dù cuối năm là thời điểm nhiều chương trình lễ hội diễn ra.

Triệu Tiểu Đường là nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ đang lên tại showbiz Hoa ngữ . Cô bước ra từ chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You 2) và đang là thành viên của nhóm nhạc nữ The9 (The Nine). Hồi giữa năm nay, Triệu Tiểu Đường là cái tên gây tranh cãi tại Việt Nam. Vì một trang fanpage do người hâm mộ của Triệu Tiểu Đường tại Việt Nam lập ra, cho hay đã quyên góp được hơn 600 triệu đồng và gửi sang hội fan của nữ ca sĩ này tại Trung Quốc để bình chọn cho cô. Một nguồn tin riêng còn tiết lộ con số thu được cụ thể là 636 triệu đồng.