Nguyên nhân mỹ nam phim ‘Hương mật tựa khói sương’ gầy đến báo động

Những khoảnh khắc La Vân Hi kém sắc trước ống kính thường nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Đặc biệt, anh thường xuyên khiến công chúng quan ngại về ngoại hình gầy ốm của mình. Điển hình như trong một hình ảnh chụp nam diễn viên tại cuộc họp báo sau lễ trao giải Tinh Quang đại thưởng diễn ra cách đây không lâu, anh khiến dân mạng hết hồn vì vóc dáng quá ốm cùng gương mặt hóp, xanh xao. Thậm chí, tỷ lệ đầu và thân người của sao phim Nguyệt thượng trọng hỏa còn có phần mất cân đối. Trên thảm đỏ sự kiện, thân hình của La Vân Hi cũng bị chê kém nổi bật vì quá “thon gọn”.

Phần lớn dân mạng đều tỏ ra lo lắng cho tình hình sức khỏe của La Vân Hi. “Tôi sợ anh ấy bay luôn nếu có gió thổi qua quá”, một bình luận trên Sina. Nhiều người nghi ngại Hà Dĩ Thâm của Bên nhau trọn đời gặp vấn đề về kiểm soát cân nặng, giảm cân quá đà và ngày càng tiều tụy, lộ vẻ ngoài có phần “đáng sợ”. Người hâm mộ cũng không giấu được sự lo lắng, hi vọng thần tượng chăm sóc bản thân và ăn uống điều độ, lấy lại được cân nặng phù hợp.

La Vân Hi tại Tinh Quang đại thưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Được biết, theo số liệu phía La Vân Hi từng cung cấp, anh cao 1,77m và nặng 57kg. Tuy nhiên, qua nhiều hình ảnh mà truyền thông chia sẻ, thì cân nặng thật sự của nam diễn viên dường như thấp hơn con số trên. Điều này càng làm fan âu lo. Trong khi đó, không ít anti fan lại tận dụng cơ hội để mỉa mai anh kém sắc, không xứng với danh hiệu “ nam thần cổ trang Hoa ngữ . Vài ý kiến ác ý còn chê bai tài tử 32 tuổi quá hốc hác, chỉ nổi bật nhờ vào hiệu ứng chỉnh sửa ảnh.

Thực tế, La Vân Hi từng nhiều lần gây xôn xao với ngoại hình gầy ốm của mình. Hồi giữa năm nay, anh chia sẻ một video quảng cáo phim mới và cũng khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng vì gương mặt bị nhận xét là má hóp, da trắng bệt và thiếu sức sống. Cách đây không lâu, anh cũng từng không ít đợt xuất hiện với trạng thái “thiếu da thiếu thịt” đáng quan ngại.

Nam diễn viên trong một clip trên chương trình truyền hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Vóc dáng gầy ốm của anh lộ rõ trong bộ trang phục bó sát ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Mới đây, trên phim trường Lương ngôn tả ý, La Vân Hi cũng bị lộ vóc dáng có phần thua kém cả bạn diễn nữ Trình Tiêu. Còn nhớ, vào năm 2018, Dương Tử đóng chung Hương mật tựa khói sương Dương Tử từng tiết lộ cảm thấy “khó chịu” vì La Vân Hi quá gầy và khuôn mặt quá nhỏ. Cô nói: “Khi tôi quay phim với La Vân Hi, tổng thể khuôn mặt tôi to gấp đôi anh ấy”.

Đối mặt với những lời góp ý và khen chê lẫn lộn về ngoại hình gầy gò, La Vân Hi vẫn giữ im lặng. Trước đây, nam thần Hương mật tựa khói sương từng tiết lộ do gen di truyền và từng theo nghiệp múa, nên tạng người khó đầy đặn. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định bản thân ăn uống nhiều nhưng vẫn khó tăng cân. Fan cứng của La Vân Hi cũng nhấn mạnh thần tượng vẫn rất khỏe mạnh và kêu gọi truyền thông cũng như dân mạng bớt soi mói, đặt điều không hay về vóc dáng của anh.

La Vân Hi bên cạnh bạn diễn Trình Tiêu trong Lương ngôn tả ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Sinh năm 1988, La Vân Hi là nam diễn viên Hoa ngữ rất được săn đón tại showbiz Trung Quốc . Ở Việt Nam, anh được biết đến qua các phim Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương… và đặc biệt là tác phẩm truyền hình Hương mật tựa khói sương.

Nhờ vai nam phụ Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi vụt sáng không chỉ ở Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia châu Á. Năm nay, anh vừa hoàn thành xong Hạo y hành , dự án bom tấn cổ trang được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” khi phát sóng năm 2021. Mỹ nam 8 X hiện đang quay Lương ngôn tả ý hợp tác với Trình Tiêu.