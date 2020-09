Đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ về cảnh nóng của Phi Thanh Vân trong 'Gái nhảy 2'

Đạo diễn Lê Hoàng kể thêm trong phim Lọ lem hè phố có một phân cảnh các cô gái điếm chui xuống bùn vì bị kiểm tra. Sau đó có cảnh các cô ấy leo lên tắm chung. Ý nghĩa của phân cảnh này là khi nước trôi hết bùn, lộ ra đó là những người con gái còn giữ được nét ngây thơ. “Nhưng cảnh nóng đó tôi rất ngại vì gần như chục người phải cởi hết. Tôi có nói với Vân rằng chỉ em mới giúp được anh thôi. Em phải là người đầu tiên, vì khi có người đầu tiên rồi thì mấy người sau họ sẽ theo. Thế là Vân bảo: “Anh trai để em". Đến ngày hôm đó, chưa nói gì thì Vân đã sạch đồ. Vân làm tôi cảm động, vì cô ấy cởi ra đầu tiên. Tôi cảm xúc thế này, có những cái cởi quần áo không phải là tình dục, sexy mà đó là sự hi sinh vì công việc. Lúc đó tôi cảm động nhưng không nói ra trong lòng, đến hôm nay tôi mới nói. Mà cảnh đó quay rất lâu, nguyên một buổi tối", Lê Hoàng chia sẻ.

Phi Thanh Vân kể thêm cô được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn , diễn viên Cô gái xấu xí từng phải ăn cơm nguội, mì gói ký mỗi sáng khi đi học. Cô khẳng định nếu như không có những gian khổ khi ấy, cô sẽ không có được bây giờ. “Những chuyện như khỏa thân, hi sinh cho điện ảnh thì đó là sự hi sinh cao cả, không có lý do gì tôi không làm. Thay vì ngày xưa chiến tranh, chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ dân thì ở đây chúng ta cho ra sản phẩm nghệ thuật để dân hưởng thụ, tôi thấy hợp lý. Sự liều mạng mà ngu ngốc có thể dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. Sự liều mạng mà cẩn trọng, và xung quanh mình có tập đoàn quý nhân thì nó tôi luyện nên tôi bây giờ", cô tâm sự.