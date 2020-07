David Beckham tiết lộ lý do mê mẩn bà xã

Cặp đôi quyền lực của làng giải trí nước Anh vừa kỷ niệm 21 năm ngày cưới vào hôm 4.7 vừa qua. David Beckham nhân dịp trọng đại này đã bày tỏ tình yêu của mình với bà xã trên mạng xã hội Instagram. Anh kỳ công tạo một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc tình tứ của mình và vợ từ khi cả hai mới yêu nhau cho đến tận bây giờ. Xen vào đó là nhiều trích đoạn gia đình hạnh phúc, ca hát nhảy múa cùng nhau. Đoạn nhạc nền của video cũng chính là ca khúc Say you'll be there được trình bày bởi Spice Girls , nhóm nhạc năm xưa Victoria Beckham từng là thành viên.