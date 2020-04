Chiêm ngưỡng loạt bất động sản ‘khủng’ của vợ chồng Victoria Beckham

Dù đa phần đi lại giữa Anh và Mỹ song vợ chồng David Beckham vẫn sẵn sàng vung tiền tậu 2 căn nhà ở Dubai. Một trong số đó là căn hộ ở tòa nhà chọc trời Burj Khalifa với chiều cao gần 830m so với mặt đất. Theo The Times of India, năm 2009, bộ đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí Anh đã bỏ ra 4 triệu bảng (hơn 116 tỉ đồng) để sở hữu căn hộ tiện nghi, hiện đại ở tòa nhà hoành tránh này. Không giống các bất động sản khác mà họ sở hữu, cặp sao hiếm khi chia sẻ căn hộ đắt đỏ ở Dubai của mình

Ảnh: Shutterstock