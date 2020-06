Demi Lovato khoe ảnh hạnh phúc bên tình trẻ

Sau vụ sốc ma tuý nặng khiến tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc vào năm 2018, Demi Lovato mới đây đã công khai danh tính bạn trai kém tuổi có tên Ehrich. Được biết, tình mới của cô năm nay 25 tuổi, là người mẫu tự do. Giọng ca Sorry not sorry đăng tải một bức ảnh mới trên tài khoản Instagram cá nhân với dòng chú thích vô cùng ngọt ngào: "Cuối tuần tuyệt vời tại sa mạc Joshua Tree với tình yêu của đời tôi". Nữ ca sĩ cho biết cô có mặt ở đây để thực hiện một dự án mới và được bạn trai hộ tống. Demi Lovato quyết định ở lại Joshua Tree để nghỉ dưỡng vì thích khung cảnh độc đáo của sa mạc này. "Cảm ơn anh vì khiến em hạnh phúc vô vàn. Em yêu những chuyến phiêu lưu cùng anh", Demi Lovato thổ lộ.