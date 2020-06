Demi Lovato bán biệt thự triệu đô sau vụ sốc ma túy năm 2018

Sau thời gian dài rao bán, cuối cùng Demi Lovato đã chính thức tạm biệt căn nhà hoành tráng của cô ở khu Hollywood Hills thuộc Los Angeles (Mỹ). Biệt thự gắn với ký ức chẳng mấy vui vẻ của nữ ca sĩ sinh năm 1992 được bán với giá 8,25 triệu USD (hơn 191,5 tỉ đồng).

Theo Variety, chủ nhân mới của bất động sản “khủng” này là Sam Jordan (28 tuổi), con trai của ông trùm bất động sản Wayne Jordan và nhà hoạt động Quinn Delaney. Từ năm 2018, chủ nhân hit Sorry not sorry đã treo biển bán biệt thự này với giá 9 triệu USD (hơn 209 tỉ đồng) nhưng mãi chẳng có ai mua.

Khoảng thời gian đi cai nghiện, Demi Lovato đã cho thuê biệt thự trong lúc chờ người mua ẢNH: BACKGRID

Daily Mail cho hay Demi Lovato tậu cơ ngơi hoành tráng này vào năm 2016 với mức giá 8,3 triệu USD (hơn 192,7 tỉ đồng). Biệt thự rộng hơn 520m2 được bao quanh khu đất rộng hơn 4.800m2 với 3 tầng kiên cố được xây dựng theo kiến trúc hiện đại. Căn nhà được trang bị nội thất cao cấp, sang trọng với điểm nhấn là hệ thống cửa kính hoành tráng giúp chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Biệt thự gồm 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm, sân vườn xanh mướt mắt, hồ bơi rộng lớn cùng nhiều tiện nghi khác.

Biệt thự mang phong cách nhã nhặn, tinh tế với tông kem chủ đạo. Nhờ có hệ thống cửa kính "khủng", chủ nhân dễ dàng chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn ẢNH: BACKGRID

Không gian trong nhà hiện đại, sang trọng ẢNH: BACKGRID

Những tấm kính khổng lồ giúp biệt thự luôn ngập trong ánh sáng tự nhiên, xóa bỏ khoảng cách giữa không gian trong nhà với khu vườn xanh mát, trong lành ẢNH: BACKGRID

Nhà bếp trở thành thiên đường của chủ nhân mê nấu nướng với mặt bàn phủ đá cẩm thạch, khu vực nấu ăn được trang bị các thiết bị hiện đại ẢNH: BACKGRID

Hồ bơi được thiết kế hiện đại tô điểm thêm cho không gian sân vườn xanh mát, rộng rãi. Đây là nơi phù hợp cho những dịp vui chơi, tụ tập đông người ẢNH: BACKGRID

Ban công rộng lớn, thoáng mát là nơi thư giãn, hóng gió lý tưởng vào ban đêm, khi cả thành phố dưới chân đồi lên đèn rực rỡ ẢNH: BACKGRID

Dù được xem là một biệt thự tuyệt hảo nhưng Demi Lovato đã không còn hứng thú với cơ ngơi hoành tráng này. Kể từ khi sốc ma túy và trải qua quá trình cai nghiện gian nan, nữ ca sĩ không muốn trở lại nơi mình từng nghiện ngập ẢNH: BACKGRID

Còn nhớ, hồi cuối tháng 7.2018, Demi Lovato gây hoang mang người hâm mộ khi đối mặt với tình trạng nguy kịch vì sốc ma túy. Cô nhanh chóng được đưa từ nhà ở khu vực Hollywood Hills đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Suốt nhiều ngày liền, giọng ca Sober liên tục sốt cao, mê man trên giường bệnh. Tình hình sức khỏe khiến nữ ca sĩ phải hủy 8 buổi biểu diễn tại Mexico và Nam Mỹ (nằm trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Tell me you love me world tour) để đi cai nghiện.

Demi Lovato đang hạnh phúc bên bạn trai Max Ehrich ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sau thời gian điều trị, hồi tháng 1.2020, Demi Lovato tái xuất trên sân khấu Grammy rồi từng bước trở lại với sự nghiệp âm nhạc. Hiện cô hẹn hò với Max Ehrich và được cho là đang tính đến chuyện lâu dài. Theo Us Weekly, thời gian qua, giọng ca 28 tuổi đã cách ly cùng bạn trai và Ehrich đã chuẩn bị một chiếc nhẫn đặc biệt để ngỏ lời với nữ ca sĩ. “Họ thực sự hào hứng với mối quan hệ của mình và thích sống cùng nhau trong thời gian giãn cách xã hội để xem mọi thứ diễn ra thế nào”, một nguồn tin tiết lộ với tạp chí.