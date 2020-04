Demi Lovato tuyên bố không còn là bạn của Selena Gomez

Demi Lovato trở thành gương mặt trang bìa của Harper’s Bazaar số tháng 5.2020 và có những chia sẻ về cuộc sống riêng của mình sau 2 năm vắng bóng. Giọng ca 28 tuổi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với tư cách là một ngôi sao của Disney và từng có mối quan hệ rất thân thiết với Selena Gomez . Tuy nhiên, chủ nhân hit Let it go cho biết hiện bộ đôi không còn thân thiết như xưa.

Nữ ca sĩ 9X thừa nhận cô và tình cũ của Justin Bieber đã đứt liên lạc trong những năm gần đây và cô cảm thấy khó xử khi Selena Gomez đột nhiên hoan nghênh sự trở lại của mình tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 1 vừa qua. Đây là sân khấu đánh dấu màn tái xuất của Demi sau 2 năm chống chọi với việc cai nghiện kể từ vụ sốc ma túy hồi 2018. Selena Gomez lúc ấy đã hạnh phúc bày tỏ trên Instagram về phần trình diễn của bạn cũ: “Tôi ước mình có đủ từ ngữ để diễn tả về khoảnh khắc tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng này. Demi, tôi rất mừng cho cậu. Cảm ơn sự mạnh mẽ và can đảm của cậu”. Tuy nhiên, Demi Lovato không phản hồi lại dòng trạng thái của đồng nghiệp.

Bội đôi "công chúa Disney" từng có quãng thời gian rất gắn bó, thân thiết. Cả hai đã tham gia nhiều chương trình chung, lưu giữ nhiều hình ảnh, video vui vẻ hay công khai ủng hộ sản phẩm mới của nhau Ảnh: Getty

Chủ nhân hit Sorry not sorry bày tỏ với tạp chí nói trên: “Khi bạn trưởng thành cùng ai đó, bạn sẽ luôn yêu mến họ. Nhưng giờ tôi không phải là bạn bè với cô ấy, bởi vậy dòng trạng thái trên Instagram đó tôi cảm thấy hơi...”. Cô bỏ ngỏ phát biểu của mình và tiếp tục: “Tôi vẫn sẽ luôn dành tình yêu cho cô ấy và mong những điều tốt nhất đến với những người bạn cũ của mình”.

Cùng với việc khẳng định không phải là bạn bè với Selena, Demi Lovato cũng tiết lộ cô không còn giữ liên hệ với phần lớn những người bạn mà mình từng làm việc ở Disney. Giọng ca Heart Attack thừa nhận cô và anh em nhà Jonas (Jonas Brothers) đã không còn tương tác với nhau dù trong quá khứ, họ từng cùng xuất hiện trong loạt phim Camp Rock. “Tôi vẫn đang nói chuyện với Miley Cyrus , cô ấy thật tuyệt vời và tôi sẽ mãi yêu cô ấy cho đến hết đời”, giọng ca 28 tuổi nói về chủ nhân hit Wrecking Ball đồng thời nhấn mạnh Miley là người bạn cũ duy nhất mà đến nay cô vẫn giữ liên lạc.

Demi Lovato đã mất liên lạc với nhiều người bạn và cũng không còn liên quan đến tình cũ Wilmer Valderrama đã từng bên nhau suốt 6 năm Ảnh: Harper’s Bazaar

Cũng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Demi Lovato không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ của cô với bạn trai cũ Wilmer Valderrama, người đã luôn ở cạnh giường bệnh và chăm sóc nữ ca sĩ trong năm 2018. Cựu ngôi sao Disney tiết lộ hai người đã không còn nói chuyện: “Tôi rất vui và mong mọi thứ tốt nhất cho anh ấy, nhưng chúng tôi không còn là của nhau và đã không nói chuyện với nhau một khoảng thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ điều đó là cần thiết vì tôi cần phải học cách sống tốt một mình. Khi bạn ở trong một mối quan hệ với một ai đó suốt tuổi trẻ và dành 6 năm với họ, bạn sẽ không thực sự có cơ hội để hiểu thêm về bản thân”. Được biết, Wilmer Valderrama vừa đính hôn với người mẫu Amanda Pacheco vào tháng 1 vừa qua.

Nhìn về tương lai, ngôi sao sinh ra ở Albuquerque chia sẻ rằng biết đâu cô sẽ có con với một phụ nữ. Điều này sẽ tùy thuộc vào người mà cô có tình cảm. “Tôi nghĩ sẽ rất vui khi cùng nuôi con với một người phụ nữ... nên tôi không biết tương lai của mình sẽ trông như thế nào, nhưng tôi sẵn lòng thử bất kỳ thứ gì”, Demi Lovato hào hứng bày tỏ. Cô tiếp tục: “Mọi người luôn hỏi tôi rằng mẫu người của tôi là gì, tôi trả lời: ‘Bạn thấy lịch sử hẹn hò của tôi chưa?’, chẳng có mẫu người nào cả, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mối liên kết giữa hai người”. Đó là về tương lai, còn ở hiện tại, nữ ca sĩ đang hẹn hò với nam diễn viên Max Ehrich.