Selena Gomez tiết lộ mắc chứng rối loạn lưỡng cực

Chủ nhân hit Lose you to love me cũng thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ có nhận thức đầy đủ hay có lời giải đáp về tình trạng này. Khi có thêm thông tin về bệnh tình, chúng thực sự hữu ích với tôi, chứng bệnh đó không làm tôi sợ nữa”. Lý giải về thái độ mạnh mẽ này, cô nhắc lại chuyện cũ: “Lúc tôi còn nhỏ, tôi rất sợ mưa bão, sấm chớp và mẹ tôi đã mua rất nhiều sách về những hiện tượng đó. Bà nói rằng khi tôi đã hiểu rõ về chúng, tôi sẽ không còn sợ nữa”. Cũng trong cuộc trò chuyện, Selena Gomez và Miley Cyrus bày tỏ sự quan tâm và mối lo của bản thân trước đại dịch Covid-19 . Selena cũng bày tỏ sự yêu quý đối với Miley bằng những lời có cánh, khiến nhiều fan của hai cựu ngôi sao Disney mừng rơn vì sự hoà hợp của cả hai sau nhiều tin đồn bất hoà.