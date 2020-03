Miley Cyrus thừa nhận sợ những lời ác ý của khán giả

Điều này không quá khó hiểu khi Miley nổi tiếng với hình tượng Hannah Montana ngoan hiền, đáng yêu. Giống như mọi ngôi sao khác, cô chật vật để thoát khỏi cái bóng quá lớn đã làm nên tên tuổi của mình. Từ 2013 đến 2015 là khoảng thời gian nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích nhất. Cô bắt đầu hướng đến hình tượng nổi loạn, sexy hơn với ca khúc Can't be tamed. Sau khi chia tay mối tình lâu năm Liam Hemsworth, Miley Cyrus bắt đầu ăn mặc hở hang và đỉnh điểm là màn biểu diễn bị đánh giá tục tĩu tại lễ trao giải VMAs cùng Robin Thicke. Hiện tại, giọng ca Wrecking Ball vẫn đang giữ vững tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ nhờ chuỗi hoạt động âm nhạc nổi bật. Ca khúc Slide away nói về tình yêu tan vỡ với chồng cũ cùng bản nhạc phim Charlie's Angel - Don’t Call Me Angel, hợp tác với Ariana Grande và Lana Del Rey đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực.