Diễn viên Anh Đức: Tôi đã lên kế hoạch kết hôn với bạn gái

Tập 2 Có hẹn lúc 22 giờ lên sóng với cuộc trò chuyện giữa Lê Hoàng, Quang Tuấn, Anh Đức và Hoa hậu Diễm Hương. Trong chương trình, khi nhận được câu hỏi: “Với đàn ông, đâu là điểm thu hút nhất ở người phụ nữ?” thì nữ khách mời bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng và “chê” Quang Tuấn, Anh Đức là người tham lam. Nàng hậu liên tục “thả thính” nam đạo diễn, khen ông là người vừa tâm lý, vừa tinh tế và cho rằng nếu ai được hẹn hò với ông sẽ là điều rất tuyệt vời.

Diễm Hương công khai "thả thính" Lê Hoàng nhưng thừa nhận muốn kết hôn với Anh Đức Ảnh: BTC

Những lời thổ lộ của Diễm Hương khiến đạo diễn Lê Hoàng đắc ý. Ông cho rằng nếu Diễm Hương phải chọn 1 trong 3 để kết hôn, nàng hậu chắc chắn sẽ chọn mình. Tuy nhiên, người đẹp lại chọn Anh Đức với lý do: “Anh Đức sẽ tự ti về nhan sắc của mình nên sẽ lo giữ em”. Điều này khiến Lê Hoàng không khỏi bất ngờ. Đạo diễn phim Gái nhảy lập tức chê nữ khách mời là xinh đẹp nhưng rất “nham hiểm”. Khi giải thích cho sự lựa chọn này, Diễm Hương cho biết tất cả con gái sau bao nhiêu mối tình đi nữa thì cũng chỉ mong muốn tìm cho mình được mái ấm yên ổn, bình an, mang lại cho họ cảm giác an toàn. Theo cô, lấy những người tài hoa như Lê Hoàng sẽ luôn phải đi theo để giữ.

Sau vài lần bị Lê Hoàng chọc ghẹo vì lựa chọn Anh Đức, Diễm Hương chia sẻ: “Em đùa thôi anh ơi, anh cứ nói vậy về em bị đánh ghen bây giờ. Em buồn lắm, anh ấy có người yêu rồi”. Lúc này, diễn viên Anh Đức cũng lên tiếng thừa nhận mình đã có bạn gái nhưng bị Lê Hoàng “cà khịa”: “Đức nói đã có bạn gái mà cứ thì thầm cứ như người gian ấy nhỉ”. Nghe vậy, bạn thân Trấn Thành ngồi dậy dõng dạc tuyên bố: “Bây giờ, bản thân Anh Đức sẽ mạnh mẽ và nói thẳng thắn với quý vị rằng Anh Đức đã có bạn gái và đang chuẩn bị kế hoạch để kết hôn”. Nam diễn viên cũng chia sẻ rất muốn thúc đẩy việc "về chung một nhà" được diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn cần thời gian để vun đắp thêm tình cảm.

Lê Hoàng cho biết sẽ “chống mắt lên chờ ngày Anh Đức kết hôn" Ảnh: BTC

Anh Đức vừa chia sẻ xong thì Lê Hoàng nói: “Vậy thì tôi sẽ chống mắt lên chờ ngày đấy”. Tuy chỉ là lời nói đùa nhưng phát ngôn của nam đạo diễn đã khiến một số khán giả không hài lòng và cho rằng ông đùa không đúng cách. Trước đó, cũng đã vài lần ông có ý “chê” nhan sắc của Anh Đức. Còn hoa hậu Diễm Hương cho hay: “Chúng ta nên gửi lời chúc mừng đến diễn viên Anh Đức vì từ nay khán giả sẽ không phải nghe câu: Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức".