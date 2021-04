Đinh Ngọc Diệp: Tôi không can thiệp vào chuyện làm phim của chồng

* Xin chào Đinh Ngọc Diệp. Trong năm qua, dịch Covid-19 gây nhiều tổn hại đến ngành điện ảnh. Công việc và gia đình của chị và anh Victor Vũ có bị ảnh hưởng không?

Thật ra cuộc sống của Diệp và anh Victor không có gì quá khó khăn. Sinh bé thứ hai rồi nên bản thân Diệp cũng đã quen. Chỉ có việc cho xuất xưởng bộ phim này mới khó khăn thôi. Thứ nhất là do dịch phải dời lịch chiếu liên tục, rồi sau đó là đến sức khỏe của anh Victor nữa. Khoảng thời gian hậu kỳ phim, anh có vấn để sức khỏe khá nghiêm trọng nên phải cấp cứu phẫu thuật gấp. May là được đưa thẳng đến bệnh viện và bác sĩ ra tay can thiệp kịp thời nên mới cứu được anh. Khỏe rồi là anh lại tiếp tục làm phim. Trước đó anh Victor cũng đã phẫu thuật một lần rồi nên thực sự cũng chưa hồi sức hoàn toàn. Sau phim là anh và cả Diệp đều xuống cân. Nhưng thôi mọi thứ cũng đã qua rồi, không sao cả.