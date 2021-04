Dispatch tung bằng chứng Ham So Won điều khiển fan để có lợi cho mình

Thời gian gần đây, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won bị khán giả tẩy chay vì scandal nói dối về đời tư và bịa đặt về gia cảnh của nhà chồng khi tham gia chương trình Taste of Wife. Ngày 19.4, cô tiếp tục bị tờ Dispatch tố lợi dụng, điều khiển người hâm mộ thông qua nhóm chat để có lợi cho mình. Phía Dispatch đã tung ra nhiều đoạn tin nhắn giữa Ham So Won và fan, trong đó người đẹp sinh năm 1976 yêu cầu người hâm mộ gửi email khiếu nại những phóng viên đã viết bài báo tiêu cực về cô. "Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người gửi email cho phóng viên A", "Phóng viên B khiến tôi trở thành một con người tồi tệ", "Xin hãy báo cáo vi phạm (report) phóng viên C, YouTuber E. Anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc bêu rếu tôi đấy", Ham So Won viết.

Một thành viên nhóm chat chia sẻ với Dispatch: "Tôi tham gia vào phòng trò chuyện vì tôi thích Ham So Won, nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn. Cô ấy không tôn trọng chúng tôi. Ham So Won cố gắng lợi dụng người hâm mộ của mình để gây áp lực với các phóng viên và thay đổi quan điểm của công chúng. Tất cả những gì cô ấy cần làm lúc này là đưa ra lời xin lỗi chân thành".

Không những thế, một bản kiến nghị còn được cư dân mạng giấu tên gửi lên Nhà Xanh với nội dung ngừng soi mói nhân cách của Ham So Won. Dù một thành viên trong nhóm chat mà Ham So Won là người đứng đầu đã khởi xướng điều này nhưng Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 lại vờ như không biết sự thật và còn đăng tải lời cám ơn lên Instagram.

Bị chỉ trích nặng nề, Ham So Won cho biết cô dự định tiết lộ mọi thứ sau khi tòa án có phán quyết cuối cùng, Allkpop đưa tin ngày 20.4. "Tôi sẽ trả lời phỏng vấn Dispatch và sẽ nói hết những gì đã xảy ra. Xin đừng suy đoán. Chủ tịch fanclub (hội những người hâm mộ) đang khóc vì tôi bị đổ lỗi cho tất cả những gì cô ấy đã làm nhưng điều đó chẳng sao cả. Bạn bị đổ lỗi vô cớ và có những điều bất công mà bạn phải trải qua. Hãy ủng hộ và yêu mến tôi nhiều hơn nhé!", Ham So Won nói.

Ham So Won sinh năm 1976, nhờ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, cô bước chân vào làng giải trí xứ kim chi . Người đẹp được biết đến nhiều nhất với phim Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ) và xuất hiện trong các bộ phim như: The Hairdresser, My Big Family… Năm 2018, Ham So Won khiến làng giải trí xôn xao khi kết hôn với ông xã người Trung Quốc Trần Hoa kém cô tới 18 tuổi. Cặp sao chào đón con đầu lòng chỉ ít tháng sau khi về chung nhà.