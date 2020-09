Hoa hậu Ham So Won: Từ quý cô ham chơi đến người phụ nữ của gia đình

Trong tập phát sóng gần đây của chương trình Eye Contact, dàn sao xứ kim chi gồm: Haha, Lee Sang Min, Ham So Won … đã cùng nhau bàn luận về chủ đề: Những thay đổi sau khi kết hôn. Nam nghệ sĩ Haha bày tỏ quan điểm rằng khoảng 70% đàn ông cần phải có sự thay đổi sau khi lấy vợ. Trong khi đó, Lee Sang Min tự hỏi: liệu người đàn ông có thể hạnh phúc thực sự nếu cuộc hôn nhân của họ chỉ xoay quanh bà xã hay không? Giữa lúc các sao nam bàn luận sôi nổi về vấn đề này, Ham So Won cũng tham gia cuộc nói chuyện bằng việc chia sẻ trải nghiệm của chính mình.

Nữ hoàng sắc đẹp xứ kim chi cho biết lúc ấy cô không quá quan tâm đến chuyện lấy chồng dù luôn bị mẹ hối thúc. “Lúc mẹ tôi hỏi khi nào thì tôi mới chịu kết hôn, tôi không ngần ngại nói với bà: hiện tại con đang rất hạnh phúc, ngày mai con sẽ đến club ở Hồng Kông”, sao nữ U.50 nhớ lại. Cô cho biết khi còn tự do, cô không muốn sa vào hôn nhân vì quá yêu cuộc đời độc thân, bay nhảy thoải mái của mình. Theo lời Ham So Won, thậm chí có nhiều người đàn ông đã ngỏ lời đòi cưới cô nhưng người đẹp không nhận lời. Nàng hậu xinh đẹp cho biết bản thân quan niệm rằng mình không bao giờ biết được độc thân hay kết hôn sẽ hạnh phúc hơn nên cứ tận hưởng niềm vui hiện tại.

Tuy nhiên, cho đến khi gặp Jin Hua, những suy nghĩ của Ham So Won hoàn toàn thay đổi, cô không bận tâm tới bất cứ điều gì và cứ thế cuốn bị vào mối quan hệ tình cảm lệch tuổi này. “Ngay khi chồng tôi xuất hiện, tôi không còn muốn đến club nữa, tôi thực sự chỉ muốn dành thật nhiều thời gian bên anh ấy. Thế rồi chúng tôi kết hôn, có con. Mặc dù giờ tôi không còn nhiều thời gian cho bản thân nữa và nhận ra mình đã thay đổi nhưng tôi thay đổi vì tôi thích như thế”, người đẹp cho hay. Sao phim Sex is zero cũng cho biết thay vì trước kia luôn ưu tiên bản thân, đánh đổi nhiều thứ vì công việc thì hiện tại cô xem gia đình nhỏ của mình là trên hết. “Nếu phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, tôi sẽ chọn gia đình . Hiện tôi làm việc là để nuôi tổ ấm của mình”, sao nữ nói về mục đích kiếm tiền vốn đã thay đổi từ khi cô làm mẹ, làm vợ.

Ham So Won sinh năm 1976, nhờ chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997, cô bước chân vào làng giải trí xứ kim chi. Người đẹp được biết đến nhiều nhất với phim Sex is zero (Tình dục là chuyện nhỏ) và xuất hiện trong các bộ phim như: The Hairdresser, My Big Family…