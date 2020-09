DJ nóng bỏng Trang Moon tiết lộ suýt bị đột quỵ

Trên trang cá nhân, Trang Moon gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô tiết lộ bản thân suýt đột quỵ, nhưng may mắn đến bác sĩ kịp thời. Trang Moon kể: “Lúc đầu mình chỉ bị mỏi cổ, vai gáy một bên, rồi cứng cổ một bên nhưng không nghỉ ngơi vì ngày nào cũng có lịch trình dày đặc. Sau đó thì cả hai bên cùng bị và ngày càng nặng hơn đến mức không thể cử động cổ, thở nhẹ cũng đau thì mình mới đi khám. Mình may mắn vì đã kịp thời chữa, vì bác sĩ bảo nếu vài ngày nữa là bị tai biến luôn. Viết lên đây để cho các bạn dù ở độ tuổi nào, có những triệu chứng nhỏ thôi thì cũng nên chú ý, theo dõi cảm nhận cơ thể và đừng chủ quan tránh hậu quả xấu xảy ra”.

Bài viết của Trang Moon nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin mà cô chia sẻ, đồng thời khuyên người đẹp giữ sức khỏe. Biên tập viên Quang Minh nhắn nhủ: “Đi bơi, đu xà, tập gym em nhé, ngay và luôn. Anh làm đều 3 năm rồi, không thì cũng khoá cổ". Diễn viên Mỹ Linh nhắn nhủ: “Giữ sức khoẻ đi bà ơi, công việc đã hay đi đêm rồi". Một cư dân mạng khuyên nhủ: “Căng đây, hạn chế thức đêm, sinh hoạt điều độ. Trẻ như này mà bị là cẩn thận chị ơi".

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Trang Moon kể trước đây cô đã có vấn đề về cột sống vì tính chất công việc thường phải dùng guốc. Đợt rồi, người đẹp tập gym sai cách nên càng ảnh hưởng nặng. Trong khi đó, bản thân cô lại chủ quan, nghĩ rằng sẽ khỏi khi thấy triệu chứng đau lệch một bên cổ, không thể cử động. “Chính vì vậy mà mình vẫn không bỏ một lịch trình nào của công việc. Đỉnh điểm là khi quay về sau một ngày dài, mình đã không thể cử động được mấy ngày liền, đầu óc cứ như trên mây, không ngủ được và đau liên miên cả ngày lẫn đêm. Tới lúc không chịu được thì mình mới đến viện”, cô chia sẻ.

Trang Moon kể thêm cô đến khám và được chẩn đoán bị chèn thần kinh cổ, liệt mất một nửa phần trên. Khi đó, người đẹp biết rằng bản thân may mắn khi đã đến kiểm tra sức khỏe kịp thời, vì nếu để trễ vài ngày sẽ dẫn đến tai biến. Nói về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, DJ King of Rap cho biết cô vẫn chưa ổn. “Nhưng vì đã đỡ hơn cho nên tôi vẫn phải theo lịch công việc cũ, chưa được nghỉ ngơi. Nhưng tôi đã dành cho một tuần không làm gì để nghỉ ngơi, tập nhẹ lại để hồi phục sức khỏe”, cô cho hay. Đồng thời, thông qua câu chuyện của mình, Trang Moon nhắn nhủ: “Dù ở độ tuổi nào cũng không nên chủ quan với sức khỏe của bản thân. Bởi vì khi đã mất sức khỏe là mất tất cả rồi. Nên hi vọng các bạn trẻ nói riêng và tất cả mọi người ở các lứa tuổi nói chung chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt tập luyện có khoa học, nên khám bệnh định kỳ để bảo vệ chính mình”.