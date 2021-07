Đỗ Thị Hà khoe loạt ảnh cấp 3, tiết lộ về điểm thi đại học

Bài viết của Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Đỗ Thị Hà khi diện áo dài trắng cũng như thích thú trước câu chuyện cô chia sẻ. Một tài khoản bình luận: “Thích nhất những bức ảnh này của cháu vì nét đẹp tự nhiên, thuần khiết và vẻ khỏe khoắn của nữ sinh Việt Nam". Người xem khác chia sẻ: “Yêu những khoảnh khắc giản dị này của chị ghê, đúng kiểu vẻ đẹp trong veo".

Được biết ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Đỗ Thị Hà còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập ấn tượng. Hiện tại, cô đang là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân . Chia sẻ với Thanh Niên, người đẹp sinh năm 2001 tiết lộ điểm thi đại học của cô là 32,17 (tiếng Anh nhân đôi). Dù vậy, Đỗ Thị Hà thừa nhận thời điểm đó, cô chưa làm tốt môn tiếng Anh nên điểm đạt được không như kỳ vọng. Đó cũng chính là lý do cô từng để phần miêu tả trên Instagram của mình là "My life is a sad story" (Cuộc đời tôi là một câu chuyện buồn).