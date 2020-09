'Dương Tiêu đẹp nhất lịch sử' gây sốt với phim 'Yêu em từ dạ dày'

Hóa thân thành Lộ Tấn trong Yêu em từ dạ dày (tựa gốc: Dating in the kitchen), Lâm Vũ Thân làm người xem phát cuồng bởi ngoại hình bảnh bao, phong thái mạnh mẽ và gương mặt điển trai nam tính. Trong phim, Lộ Tấn là một tổng giám đốc thành đạt và quay cuồng với công việc. Anh cũng là người khó tính, thường để “mặt lạnh” và luôn đặt yêu cầu cao trong mọi thứ, bao gồm cả việc ăn uống.

Giữa một “rừng” mỹ nam với vẻ ngoài thư sinh trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, sự xuất hiện của Lâm Vũ Thân với vai Lộ Tấn lịch lãm trong Yêu em từ dạ dày được xem là làn gió mới.

Trên các phương tiện truyền thông, những hình ảnh và video của nam diễn viên trong tác phẩm được chia sẻ rầm rộ. Nhiều dân mạng khẳng định nam nghệ sĩ 40 tuổi này đúng chuẩn hình mẫu soái ca hoàn hảo trong lòng mình.

Vẻ hào hoa, phong nhã, sự si tình và ánh mắt chất chứa nỗi niềm của Dương Tiêu trong Tân ỷ thiên đồ long ký 2019 từng đốn tim hàng triệu khán giả. Dù đất diễn không nhiều, nhưng mỗi lần Quang Minh Tả sứ lộ mặt thì ngay lập tức trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Khán giả còn dành tặng cho Lâm Vũ Thân biệt danh Dương Tiêu đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài đời, Lâm Vũ Thân đã có vợ con. Trước đó, anh vốn dùng nghệ danh là Lâm Thân, nhưng sau đổi thành Lâm Vũ Thân chỉ để thể hiện tình yêu với bà xã (vợ anh tên Dương Vũ Thần). Mẹ của “Dương Tiêu” là nhà sản xuất phim, đạo diễn nổi tiếng Lý Tiểu Uyển.

Trước tác phẩm Tân ỷ thiên đồ long ký 201 9 và Yêu em từ dạ dày, ngôi sao Hoa ngữ này từng tham gia các phim Ripening Orange, To love somebody, Undercover, The Confession of Feng Qi… Riêng The Confession of Feng Qi (2006) đã giúp Lâm Vũ Thân trở thành người châu Á đầu tiên được đề cử giải Emmy quốc tế Nam diễn viên chính xuất sắc (International Emmy Award for Best Performance by an Actor). Năm 2007 và 2011, anh còn được mời làm giám khảo của giải Emmy danh giá.