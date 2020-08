Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nàng ‘Triệu Mẫn’ Trần Ngọc Kỳ

Dẫu phim nhận đủ lời khen chê từ nội dung đến dàn diễn viên chính, màn thể hiện sinh động, linh hoạt của sao nữ họ Trần phần nào được người xem ghi nhận. Tạo hình xinh đẹp, cuốn hút của cô trong phim cũng là một điểm cộng giúp nữ diễn viên 9X nhận được nhiều ý kiến tích cực từ người hâm mộ. Tuy nhiên, lối diễn xuất còn non nớt, thiếu kinh nghiệm của nữ diễn viên không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh với những đàn chị tài năng từng thủ vai này như: Lê Tư, Giả Tịnh Văn, An Dĩ Hiên...

ẢNH: TENCENT