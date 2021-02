‘Emily in Paris’ gây tranh cãi khi được đề cử Quả cầu vàng

Emily in Paris là phim truyền hình thuộc thể loại Rom-com (hài lãng mạn) do Netflix phát hành độc quyền. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô nàng sành điệu người Mỹ Emily (Lily Collins đóng) vừa dọn đến kinh đô thời trang hoa lệ Paris để tiếp quản vị trí của sếp mình trong một công ty quảng cáo. Với dàn diễn viên đẹp như mộng, phong cách thời trang sang chảnh cùng bối cảnh lung linh, bộ phim nhanh chóng được giới trẻ yêu thích. Ở thị trường Việt Nam, Emily in Paris có nhiều tuần liền vào top những bộ phim được xem nhiều nhất trong khoảng thời gian tháng 10.2020.

Lily Collins bị chê quá nhạt nhòa để có thể vào danh sách đề cử Nữ chính phim truyền hình xuất sắc nhất Ảnh: Netflix

Dù có mức rating khá tốt, Emily in Paris chỉ được đánh giá ở mức độ một bộ phim giải trí giết thời gian thông thường. Sức hút của phim chỉ nằm gọn trong phần tạo hình nhân vật, thiết kế trang phục và sự hào nhoáng của Paris. Bên cạnh những yếu tố đó, phim thường xuyên bị chê là rỗng tuếch về nội dung và giải quyết tình huống ngô nghê như truyện tranh con nít. Chưa dừng lại ở đó, Emily in Paris còn gây tranh cãi dữ dội ở các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Các nhà phê bình và khán giả tại đây bày tỏ sự phẫn nộ với cách mà bộ phim phản ánh bản chất xã hội và con người Pháp. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi được miêu tả như những kẻ kệch cỡm, cứng đầu và lười biếng trong phim.

Bộ phim có bối cảnh hoa lệ, gu thời trang đỉnh cao cùng dàn diễn viên toàn “trai xinh, gái đẹp” nhưng nội dung lại thiếu thuyết phục Ảnh: Netflix

Cho đến đầu tháng 2.2021, Emily in Paris lại tiếp tục bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội khi xuất hiện trong danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 78. Cụ thể, phim được đề cử trong hai hạng mục: Phim truyền hình hay nhất (thể loại Comedy) và Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất (thể loại Comedy) cho Lily Collins. Ngoài ra, danh sách đề cử trong các hạng mục phim truyền hình của Quả cầu vàng năm nay cũng khiến nhiều người phật lòng vì đã loại thẳng tay hai bộ phim I may destroy you và Insecure vốn được xem là có chiều sâu hơn rất nhiều.

Mạng xã hội Twitter “dậy sóng” khi biết Emily in Paris được đề cử giải Quả cầu vàng Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi danh sách vừa được công bố, Twitter đã tràn ngập những bài đăng giễu nhại thành tích này của bộ phim. Một người dùng Twitter cảm thán: “Ôi chao tôi chả biết làm gì ngoài việc cười vào mặt đống đề cử này. Emily in Paris sao? Thật chứ?”. Người khác bày tỏ sự bức xúc: “Đây chính là minh chứng cho sự “da trắng thượng đẳng” trong ngành công nghiệp này. Nhạt như Lily Collins mà cũng được đề cử á. Thôi làm ơn”.

Nhiều dân mạng tỏ vẻ bức xúc và giễu nhại thành thích này của phim Ảnh: Chụp màn hình

Làn sóng phẫn nộ vẫn chưa dừng lại ở đó dù Lễ trao giải sắp sửa diễn ra vào cuối tháng này. Mới đây, báo cáo của tờ Los Angeles Times tiết lộ hơn 30 thành viên của Hiệp hội Hollywood Foreign Press đã được đoàn phim Emily in Paris “chiêu đãi” một chuyến đi hết sức sang trọng đến Paris để tham quan trường quay vào một năm trước. Hollywood Foreign Press chính là cơ quan bình chọn và giám sát lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên. Được biết, các thành viên của hiệp hội khi đến Paris theo lời mời cư trú tại khách sạn 5 sao Peninsula Paris với giá phòng tối thiểu 1.400 USD cho một đêm. Bên cạnh đó, họ thường xuyên được chiêu đãi các món ngon, tham dự họp báo tại bảo tàng lừng danh Musée des Arts Forains. Một thành viên trong đoàn kể về chuyến đi: “Họ đối đãi chúng tôi như những ông hoàng, bà chúa”.

Một cảnh quay của Emily in Paris tại bảo tàng Musée des Arts Forains Ảnh: Chụp màn hình