Gal Gadot bị chỉ trích vì lên tiếng về xung đột leo thang giữa Israel - Palestine

Xung đột leo thang giữa Israel - Palestine đang trở thành đề tài nóng hổi được dư luận quốc tế quan tâm. Là người con sinh ra và lớn lên ở Israel, Gal Gadot thu hút sự chú ý với bài đăng mới nhất trên Instagram, từ khóa liên quan đến cô thành xu hướng trên Twitter. “Trái tim tôi tan vỡ. Đất nước tôi đang có chiến tranh. Tôi lo lắng cho gia đình, bạn bè tôi. Tôi lo lắng cho đồng bào tôi. Đây là một vòng luẩn quẩn đã diễn ra quá lâu. Israel xứng đáng được sống như một quốc gia tự do và an toàn. Những người láng giềng của chúng ta cũng xứng đáng được như thế. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, tôi cầu nguyện cho sự thù địch không thể tưởng tượng này kết thúc, tôi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo sớm tìm ra giải pháp để chúng ta có thể chung sống trong hòa bình. Tôi cầu nguyện cho những ngày tốt đẹp hơn”, sao phim Wonder Woman bộc bạch.