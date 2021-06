Gia đình tiết lộ kết luận của bệnh viện nguyên nhân Hoa hậu Thu Thủy qua đời

Ngày 5.6, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ. Sau đó trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin khác nhau liên quan đến sự ra đi của cô. Trong đó, một số thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 1994 qua đời vì đột tử sau khi chạy bộ vào sáng sớm.

Trước những tin đồn này, anh Minh Thắng - em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết mấy ngày qua, chị gái bị ốm, sức khỏe yếu và không ăn được gì. Anh nói thêm: “Khuya 4.6, tôi đưa chị vào viện cấp cứu thì đến gần sáng chị mất. Chị bị kiệt sức và đột quỵ. Những thông tin chị đi tập thể dục và mất là không đúng”. Theo lời anh Thắng, vài tháng trước bố mình đã qua đời vì bị tim, còn chị gái có bị tim hay đã giấu thì anh không biết. Trước đó, Thu Thủy vẫn khỏe và tập thể dục đều đặn. "Gần đây chị bị ốm, không ăn uống được và kiệt sức. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăng trối gì với các con. Tôi rất bất ngờ và sốc. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc”, anh kể.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời đột ngột khiến người thân và đồng nghiệp đều bất ngờ Ảnh: TL

Về phía Peter - chồng cũ của Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ sau khi biết tin, anh đã cùng con trai lập tức bay về Hà Nội để cùng gia đình lo hậu sự cho cô. Anh kể mình giấu con trai chuyện mẹ đã qua đời, chỉ nói Thu Thủy bị ốm nặng. "Lúc ra tới nơi thì con trai được bà ngoại báo tin mẹ mất. Con im lặng rồi gục xuống, chảy nước mắt chứ không nói được gì nữa", anh nhớ lại.

Peter tâm sự Thu Thủy qua đời quá đột ngột khiến cả anh và gia đình đều sốc. Nói về nguyên nhân ra đi của Hoa hậu Việt Nam 1994 , anh cho biết: "Phía bệnh viện kết luận nguyên nhân qua đời của Thủy là do trụy tim. Cô ấy bị kiệt sức, đột quỵ dẫn đến trụy tim. Trước đó bố của Thủy cũng bị tim, mất cách đây 6 tháng. Thời gian qua chắc Thủy tập luyện quá sức, cô ấy chạy, bơi, đạp xe... Việc tập luyện cũng tốt thôi nhưng thể trạng và con người của Thủy không phải cốt cách thể thao. Có lẽ Thủy đã tập luyện quá sức mình mà không biết. Thời gian qua, tôi thấy Thủy tham gia chạy marathon thì cũng hơi lo lắng. Nhưng đó là quyết định của cô ấy nên tôi không can thiệp".

Chồng cũ tiết lộ người đẹp sinh năm 1976 rất mê đọc sách, thích thể thao Ảnh: TL

Chia sẻ về cuộc hôn nhân với Thu Thủy, chồng cũ chia sẻ cả hai kết thúc vì không hợp nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng Peter vẫn thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với cô trong cuộc sống. Lúc mới ly hôn, cả hai thống nhất để Thu Thủy nuôi con trai vì bé còn nhỏ, cần được ở bên mẹ. Khoảng 3 năm trước, bé học cấp ba và muốn ở gần bố hơn nên Thu Thủy để con vào TP.HCM sống cùng anh. "Tôi và Thủy đã ly hôn nhiều năm nhưng tôi vẫn qua lại với gia đình bên ngoại của con trai. Chúng tôi tôn trọng nhau trong cuộc sống. Mỗi khi cô ấy cần giúp đỡ gì đó trong công việc thì tôi thường chia sẻ với cô ấy. Trong quá trình nuôi dạy hay chuyện học hành của con trai, chúng tôi đều tham vấn ý kiến của nhau. Cả hai cũng không bao giờ gây khó dễ hay xảy ra mâu thuẫn trong quan điểm nuôi dạy con", anh nói.

Peter tiết lộ mình có quốc tịch Mỹ, đang làm nghề tư vấn đầu tư nước ngoài. Hiện tại con trai của Peter đã tốt nghiệp THPT, anh đang lo liệu thủ tục để đưa con sang Mỹ du học. Tuy nhiên vì tình hình dịch Covid-19 , Peter cho biết kế hoạch của anh chưa thể thực hiện được.

Trong mắt người thân, Thu Thủy là người luôn thích chinh phục cái mới, rất tháo vát và thông minh Ảnh: TL

Nhắc đến vợ cũ, Peter có chút bối rối khi chia sẻ về tính cách và những kỷ niệm với cô. Anh nhận xét Thu Thủy là người thích chinh phục cái mới, có khó khăn đều muốn vượt qua và thích thách thức mình. Anh bộc bạch: "Thủy rất thích đọc sách, cô ấy đọc nhanh đến nỗi tôi cũng bất ngờ. Nói đến Thủy thì có nhiều kỷ niệm lắm, tôi không biết phải kể như thế nào. Tôi ấn tượng ở Thủy là khả năng kinh doanh của cô ấy. Lúc Thủy mới du học ở Mỹ về, tôi hỏi Thủy muốn làm gì ở Việt Nam. Thủy trả lời là thích làm spa dù chưa biết gì về nghề này. Cô ấy chấp nhận đi học nghề, đi chỗ này chỗ kia, mày mò từng kỹ thuật một. Chỉ trong vòng 1 năm, cô ấy đã học được rất nhiều, đầy đủ từ lý thuyết đến thực hành. Sau đó, cô ấy mở spa đầu tiên tại Hà Nội. Thủy tự đào tạo nhân viên, lên kế hoạch kinh doanh bài bản, xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng. Cô ấy thành công và chỉ trong một thời gian ngắn, Thủy mở được 9 spa. Từ một người không biết nghề mà mở liên tiếp 9 cái spa theo hướng đi riêng, tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục Thủy. Sau này cô ấy lại tìm một thách thức mới và lại tiếp tục chinh phục nó".

Bên cạnh đó, với anh thì Hoa hậu Việt Nam 1994 còn là người phụ nữ tháo vát, luôn đứng ra lo liệu tất cả công việc trong gia đình, họ hàng. Mỗi khi nhà có chuyện, cô luôn lo lắng chu đáo và tươm tất. "Tang lễ bố Thủy hồi đầu năm, cô ấy lo hết. Sự kiện đám cưới của em trai, cô ấy cũng lo chu đáo, bài bản. Gia đình tôi ở Mỹ hết nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn hỏi thăm. Mỗi lần gia đình tôi về đây thì cô ấy hỏi thăm, nhưng ở xa nên cũng không quan tâm được nhiều. Làm mẹ đơn thân nhiều năm qua nhưng Thủy chưa từng than phiền gì với tôi. Thủy là người sống kín kẽ, không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Tính Thủy "quá bướng", kiểu người thông minh thì họ luôn biết mình muốn gì. Do đó, để lung lay suy nghĩ của Thủy rất khó, phải chứng minh bằng hành động nhiều. Có lần Thủy từng nói với tôi, trước đây cô ấy khó chịu với tôi là do còn trẻ, chưa đủ trải nghiệm để hiểu những gì tôi nói. Sau này khi lớn hơn thì cô ấy mới hiểu, nhưng lúc đó thì mọi thứ đã qua rồi", anh tâm sự.