Giọng ca chính nhóm nhạc huyền thoại The Temptations qua đời do Covid-19

Bruce Williamson ra đi tại nhà riêng ở Las Vegas (Mỹ) tối 6.9 (giờ địa phương) do những biến chứng gây ra bởi Covid-19 , hưởng dương 49 tuổi. Trước đó, cựu thành viên nhóm The Temptations được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 hồi tháng 8.2020, không lâu sau khi anh hồi phục hậu phẫu thuật cắt túi mật. Tin tức về sự ra đi của nam ca sĩ nổi tiếng được gia đình tiết lộ với truyền thông và thông báo với công chúng qua bài viết đăng tải trên mạng xã hội . “Không có từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả được cảm xúc của tôi ở thời khắc này. Con yếu bố, cảm ơn bố vì tất cả, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, con yêu bố…”, con trai của Bruce Williamson ngậm ngùi bày tỏ trong bài đăng tưởng nhớ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của ngôi sao quá cố đồng loạt gửi lời tiễn biệt nam nghệ sĩ U.50 và chia buồn với gia đình anh trong khoảng thời gian khó khăn.

Bruce Williamson gia nhập ban nhạc huyền thoại The Temptations vào năm 2006 và trở thành giọng ca nổi bật của nhóm trước khi quyết định rời đi vào năm 2015 để theo đuổi sự nghiệp solo. Trong thời gian gắn bó cùng nhóm nhạc huyền thoại, ngôi sao 49 tuổi đã tham gia biểu diễn cùng nhóm tại nhiều buổi hòa nhạc cũng như chương trình truyền hình. Nam ca sĩ quá cố từng hát chính trong hai album của nhóm là Back to the Front và Still Here. Có thông tin cho biết trước khi qua đời, Bruce Williamson đang làm việc trong một dự án phúc âm có tựa đề Send the Rain.

Nam ca sĩ quá cố có 9 năm gắn bó với The Temptations ẢNH: GETTY

The Temptations là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Mỹ được ra mắt năm 1960, trải qua nhiều lần thay đổi đội hình và hoạt động đến nay. Trong suốt sự nghiệp của mình, Temptations sở hữu 4 đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100 và 14 đĩa đơn quán quân bảng xếp hạng Hot R&B/Hip-Hop songs đồng thời giành 3 giải Grammy cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Ba bài hát kinh điển của nhóm là My Girl, Just My Imagination (Running Away with Me) và Papa Was a Rollin' Stone nằm trong danh sách 500 bài hát định hình Rock and Roll của Đại sảnh danh vọng. The Temptations được xếp hạng 68 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Bruce Williamson cho biết anh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một phần của The Temptations đồng thời nhấn mạnh: “Tuy nhiên, tôi không muốn thành kẻ bắt chước hay mạo danh các bậc tiền bối. Tôi muốn được là chính mình”.