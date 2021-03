Hai thí sinh 'Miss Grand International' nhiễm Covid-19, fan lo lắng cho đại diện Việt Nam

Cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2020) đang diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này là Nguyễn Lê Ngọc Thảo . Cô sở hữu chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 81-61-95, giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước khi bước vào những vòng thi chính thức, người đẹp sinh năm 2000 và các ứng viên khác phải tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong những ngày thực hiện cách ly, chân dài liên tục đăng tải hình ảnh mới cũng như livestream giao lưu với khán giả.

Chiều 4.3, trên Fanpage chính thức, ban tổ chức Miss Grand International thông báo về việc có thí sinh dương tính với Covid-19 . Theo đó, hai thí sinh có kết quả dương tính là đại diện Nigeria và Kenya. "Chúng tôi đã tuân thủ các quy định của chính phủ và lời khuyên của bác sĩ là đưa cả hai ứng cử viên đến bệnh viện để điều trị thêm", phía này cho biết. Đồng thời, ban tổ chức cũng áp dụng công tác khử khuẩn nơi ở của hai thí sinh.

Người đẹp thường xuyên livestream, cập nhật hình ảnh với khán giả Ảnh: FBNV

Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Một tài khoản bình luận: “Điều này thực sự sẽ rất khó khăn với ban tổ chức. Hi vọng các cô gái sẽ mạnh mẽ vượt qua. Mong Ngọc Thảo giữ an toàn cho sức khỏe để mang về thành tích cao cho Việt Nam". Người xem khác cho hay: “Thi hoa hậu mùa dịch nguy hiểm quá. Mong Thảo giữ an toàn trong giai đoạn này".

Đồng thời, cũng có không ít ý kiến tỏ thái độ không đồng tình khi cuộc thi được tổ chức trong mùa dịch. Một tài khoản chia sẻ: “Tôi thực sự không thể hiểu được rằng chúng ta đang trong đại dịch mà vẫn cố gắng tổ chức một cuộc thi như thế này, thực sự quá nguy hiểm”. Người xem khác cho hay: “Buồn và tiếc cho hai thí sinh ấy. Hi vọng hai bạn sẽ ổn trong thời gian tới. Thế còn các thí sinh khác? Đã có bạn nào tiếp xúc gần chưa? Hãy đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh. Tôi hi vọng mọi người bình an". “Tôi vẫn không hiểu tại sao vẫn tổ chức cuộc thi sắc đẹp trong khi chúng ta đang đối diện với đại dịch chết người này. Nguy cơ lây nhiễm không chỉ dành cho ứng viên mà còn dành cho ban tổ chức", người xem khác nêu ý kiến.

Trả lời Thanh Niên về vấn đề này, Ngọc Thảo cho hay: “Thảo cảm thấy thật tiếc khi nghe thông tin này. Thảo đang trong thời gian cách ly tại phòng chưa gặp gỡ bất kỳ ai ngoài nhân viên y tế và dịch vụ hằng ngày, sức khỏe vẫn ổn định và đang tập luyện thêm kỹ năng trình diễn cũng như giao tiếp. Hiện tại Thảo và các thí sinh khác vẫn chờ thông báo chính xác từ ban tổ chức, vẫn chưa có sự thay đổi gì. Hi vọng sự việc sớm được giải quyết để cuộc thi được diễn ra đúng lộ trình”.